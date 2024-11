BARI - Ieri sera a Bari, una donna di 74 anni è stata trovata senza vita nel bagno di un appartamento al quarto piano di una palazzina in via Valdocco. A fare la drammatica scoperta sono stati i Vigili del Fuoco, intervenuti insieme ai sanitari del 118, dopo l'allarme lanciato dal figlio della donna, preoccupato perché non riusciva a mettersi in contatto con lei da diverse ore.L’intervento è stato effettuato con l’ausilio di un’autoscala, utilizzata dai Vigili del Fuoco per accedere all’abitazione dall’esterno. Giunti all'interno, i soccorritori hanno trovato la donna ormai priva di vita, e il personale sanitario del 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.La notizia ha scosso profondamente il quartiere, dove la donna era conosciuta e benvoluta.