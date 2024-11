Bari, consegnato riconoscimento dell'amministrazione comunale al maestro Pino di Modugno per i suoi novant'anni

BARI - Questa mattina, nella sala consiliare di Palazzo di Città, il sindaco Vito Leccese ha consegnato un riconoscimento dell’amministrazione comunale al Maestro Pino di Modugno, musicista compositore e polistrumentista che con la sua inseparabile fisarmonica ha portato il nome della città di Bari sui palcoscenici di tutto il mondo.Alla cerimonia, organizzata per festeggiare i novant’anni del Maestro, sono intervenuti i due figli, Nando e Vito, i suoi familiari, Nicola Pignataro, amico di lunga data, l'ex calciatore Pasquale Loseto e alcuni dei suoi allievi.“Sono orgoglioso di festeggiare con voi i 90 anni di Pino di Modugno - ha detto il sindaco Vito Leccese -, autentico simbolo della nostra città, uomo straordinario che ha contaminato questa terra con la buona musica regalando al pubblico emozioni e suggestioni dai palcoscenici italiani e internazionali.Certamente il maestro non può ricordarsi di me, ma alle scuole medie sono stato compagno di suo figlio Vito e ogni tanto andavo a studiare a casa loro, un luogo pieno di dischi e strumenti musicali che non ho più dimenticato.Ricordo anche che, quando tornavo a casa, ero orgoglioso di poter dire che avevo conosciuto una persona importantissima, un grande musicista.Ciò che dono al maestro questa mattina, a nome di tutti i baresi, non è nulla rispetto a ciò che lui ha donato a tutti noi, ma è comunque una testimonianza dell’affetto e della gratitudine della città di Bari”.“Non ho parole per ringraziarvi di questa cerimonia così importante, che segna una pietra miliare nella mia vita - ha esordito Pino Di Modugno - e per la quale desidero ringraziare il sindaco e l’amministrazione comunale che hanno voluto consegnarmi questo riconoscimento. Raggiungere i 90 anni è un traguardo immenso che spero possiate provare anche voi: l’augurio che vi rivolgo è che Dio vi possa dare le stesse soddisfazioni e la stessa gioia che ho vissuto io.Mi considero un uomo molto fortunato, perché la mia vita è fatta di musica, amore e sport”.Di seguito il testo della pergamena consegnata a Pino di Modugno dal sindaco:Il maestro Pino Di Modugno, polistrumentista e decano dei musicisti baresi, è conosciuto, anche al di fuori dei confini nazionali, per le sue straordinarie capacità di esecuzione, la sua creatività e l’immenso amore per la musica, che ha saputo trasmettere con generosità a diverse generazioni di musicisti.Uomo eclettico e gioioso, è stato protagonista di un percorso artistico singolare, nato da una incontenibile curiosità che ha esercitato nelle sue ricerche musicali, nelle sue composizioni e nelle sperimentazioni realizzate in Italia e all’estero.La sua fisarmonica, inseparabile compagna di vita e di arte, è lo strumento che lo ha consacrato tra i più grandi musicisti del nostro tempo.A lui, alla sua musica e alla sua straordinaria carriera, la Città di Bari rende omaggio in occasione del traguardo dei novant’anni.Il sindaco di Bari con affetto e riconoscenza.