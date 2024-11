Grande successo per la prima edizione di San Martino AIP: in migliaia per brindare e festeggiare in piazza Aldo Moro

POLIGNANO A MARE - Grande successo per la festa di San Martino a Polignano a Mare: ben 5mila persone - e anche di più - hanno partecipato all’evento organizzato lo scorso lunedì dall’Associazione Imprenditori Polignano a Mare. L’evento è stato patrocinato dal Comune di Polignano a Mare e da Pugliapromozione, con il contributo di Drestige Boutique, Cippone & Di Bitetto, la banca BCC di Castellana Grotte e tutte le altre attività sponsor dell’iniziativa.Una festa all’insegna della convivialità e della valorizzazione delle tipicità enogastronomiche pugliesi, accompagnate da vino novello come vuole la tradizione. Una piazza Aldo Moro affollata di bambini, giovani e adulti, che hanno raggiunto la festa da Polignano e da altri Comuni dell’intera regione: perché San Martino AIP è stato un evento che ha accolto tutti i target di età grazie alle numerose iniziative inserite. L’animazione del mago e trampoliere Lorenzo Torres, lo spettacolo di fuoco e di magia di Menti Ardenti e molto altro ancora, hanno allietato tutto il pubblico accorso. E poi spazio alla danza con le performance de L’Accademia delle Muse, prima dei saluti degli organizzatori e dell’amministrazione dal palco di Polignano. “Siamo davvero felici di vedere una piazza così numerosa, così affollata, nonostante sia lunedì, per festeggiare tutti insieme San Martino, come vuole la tradizione.Questo è il risultato più bello di tutto l’impegno e il lavoro dei giorni precedenti” ha dichiarato la presidente AIP Francesca Tarantini dal palco di piazza Aldo Moro. “La sinergia tra noi associati, tra noi imprenditori, ha reso possibile il successo di questa manifestazione” ha affermato invece il vicepresidente AIP Giuseppe Strippoli. Sulla base del riscontro ottenuto, i presupposti affinché quest’appuntamento diventi un format ci sono tutti. Lo confermano dal palco anche il sindaco di Polignano Vito Carrieri e l’assessora alla Cultura, Priscilla Raguso.“La tradizione di festeggiare San Martino affonda le sue radici nella storia di Polignano a Mare e noi qui, grazie all’organizzazione dei soci AIP, la stiamo riproponendo. Come Comune e Amministrazione, noi ci abbiamo creduto sin dall’inizio e continueremo a farlo” ha dichiarato il sindaco in occasione dei saluti alla piazza. “San Martino AIP è la dimostrazione che quando prevalgono il gioco di squadra e l’amore verso il proprio territorio, il successo è assicurato” ha sostenuto l’assessora Raguso.Così San Martino AIP si è conclusa in bellezza, tra brindisi, balli e canti accompagnati dalla performance dei Cipurrid e seguire il dj-set di Antonio De Carlo. Per la prima edizione di un evento che ha lasciato il segno e destinato a non concludersi qui.