Bari: due esclusive regionali chiudono il programma di DAB Danza

BARI - Ultimi due appuntamenti per la rassegna di danza contemporanea DAB DANZA A BARI versione FALL del Comune di Bari-Assessorato alla Cultura in collaborazione con Puglia Culture. Ad ospitarli il Teatro Kismet.

In collaborazione con BIG Festival anche la serata del 20 novembre, h 21:00. In ESCLUSIVA REGIONALE arriva il lavoro di Nadia Beugrè coreografa francese originaria della Costa d’Avorio per la prima volta a Bari con una video-installazione performativa provocatoria: PARTS. Circondata da carcasse di macchine, simboli insensati del potere di un Occidente motorizzato, assembla frammenti metallici e pezzi di ricambio per costruire un’installazione fragile ed effimera. Come un tentativo finale di guarire e riparare.

Nel talk a seguire, l’artista Nadia Beugrè dialogherà con Mackda Ghebremariam Tesfaù, attivista, ricercatrice, dottoressa di Scienze Sociali, docente presso Iuav Venezia, Stanford Florence e Fondazione UniverMantova, componente direttivo di Refugees Welcome, associazione impegnata nell’accoglienza di rifugiati e rifugiate in famiglia, parte del comitato dell’associazione Razzismo Brutta Storia e resident curator presso Centrale Fies

La Beugrè torna il giorno dopo, 21 novembre, alle 21.00 con un’anteprima nazionale: FILLES-PÉTROLES, concept e coreografia NADIA BEUGRÉ, con Anoura Aya Labarest e Christelle Ehoué, in programma nell’ambito della X edizione del BIG Festival (www.bigff.it).

L’ultima data, solo a Bari, è prevista il 22 novembre - ore 21.00 - ESCLUSIVA REGIONALE, in scena il potente lavoro di uno dei coreografi più autorevoli e apprezzati nel mondo del contemporaneo che torna a Bari questa volta con una coreografia dedicata a Pierpaolo Pasolini. Parliamo di Enzo Cosimi e di BASTARD SUNDAY, interprete Paola Lattanzi, produzione Compagnia Enzo Cosimi, Mic, Teatro Comunale di Ferrara, Auditorium Parco della Musica di Roma, Festival Dissonanze.

Bastard Sunday dimostra tutta la potenza e l’attualità del lavoro di Cosimi, Ispirato alla figura e all’opera di Pier Paolo Pasolini. Debuttato nel 2003, ripresentato al Teatro di Roma nel dicembre 2015, Bastard Sunday si avvale per le musiche della collaborazione del musicista/compositore berlinese Robert Lippok dei To Rococo Rot, artista tra i più interessanti e innovativi della scena musicale elettronica europea.