Al via il corso gratuito per Autodifesa per adolescenti ''Wen-Do''

Nel contesto delle iniziative del programma “… nemmeno con un fiore”, promosse per la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, e in continuità con quanto già avvenuto negli anni scorsi, il Comune di Alberobello, di concerto con l’Assessorato per le pari opportunità, rinnova l’invito a partecipare al corso di autodifesa Wen-do che per l’edizione 2024 è dedicato alle adolescenti.

Il corso base di autodifesa Wen-do è destinato a 20 adolescenti di età compresa tra i 12 e i 15 anni del Comune di Alberobello (e limitrofi). Il Wen-do risulta essere uno strumento particolarmente efficace e potente nel far emergere tra le adolescenti competenze quali la consapevolezza di sé e dei propri diritti, il rispetto dei propri confini e il significato della parola “consenso”.

Questi concetti sono estremamente importanti per la crescita di ragazze autodeterminate e dunque capaci di individuare relazioni dannose e di difendersi in qualsiasi luogo o condizione. Il wen-do è un insieme di tecniche di difesa fisica e psicologica che ha l’obiettivo di offrire alle adolescenti tecniche e strategie per affrontare, prevenire o gestire situazioni di violenza o maltrattamento, accompagnandole in un percorso di riflessione sul tema della violenza e della paura nonché di autoconsapevolezza rispetto ai “limiti”, rafforzando l’autostima e il loro senso di sicurezza.

Elaborato in Canada nel 1972 da donne per altre donne, il wen-do sollecita ad affrontare le proprie paure valorizzando le risorse a disposizione. Obiettivi specifici del Training:

• Acquisire semplici tecniche di autodifesa fisica;

• Conoscere le proprie forze e ad usarle in modo efficiente in caso di urgenza;

• Imparare a fidarsi delle proprie sensazioni e a sviluppare le capacità percettive al fine di riconoscere anche i segnali più sottili di violenza;

• Imparare a percepire il pericolo ponendo limiti sia verbali che fisici; • Imparare ad essere più sicure nel quotidiano;

• Esercitare tecniche di liberazione e contrattacco efficienti;

• Imparare a prendere spazio e a porsi con assertività di fronte alla mancanza di rispetto;

• Sviluppare autostima.

Destinatarie del corso saranno le Adolescenti dai 12 ai 15 anni per cui non è richiesta alcuna preparazione fisica.

Il corso si svolgerà presso il Centro Polivalente di Contrada Popoleto, ad Alberobello, martedì 19 e 26 novembre 2024 dalle 16,00 alle 19,00.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni: centro antiviolenza Andromeda 339/6658408.