Bari, grande successo per il convegno 'Psicologia, Psicopatologia, Psicodifesa'

BARI - Si è svolto il, presso la suggestiva cornice dell’in via G. Petroni 15, il convegno dal titolo, organizzato dall’(Associazione Italiana di Evoluzione e di Psicoevoluzione).

L’evento, che ha visto una folta partecipazione di esperti, studenti e appassionati del settore, ha rappresentato un’importante occasione per approfondire temi di grande attualità e rilevanza interdisciplinare legati al mondo della psicologia e delle sue applicazioni.

Un ricco programma e prestigiosi relatori

Durante il convegno, che si è svolto dalle 15:00 alle 20:00, sono stati trattati argomenti centrali per il benessere psicobiosociale, spaziando tra numerose discipline:

Psicologia Preventiva e Clinica

Psicodinamica e Psicoevoluzione

Psicotrauma e Psicodifesa

Psicologia della Salute, Sociale e Giuridica

Neuropsicologia e Psiconcologia

Psicologia Scolastica e Perinatale

Arte e Cultura applicate alla Psicologia

Particolare attenzione è stata dedicata ai progressi scientifici e tecnici che trovano applicazione in ambiti cruciali come salute, scuola, società e ambiente, con uno sguardo alle implicazioni etiche e culturali.

Tra i relatori spiccano nomi di grande rilievo:

Dott. Massimo Frateschi

Prof.ssa Maria Sinatra

Prof. Francesco Bellino

Prof.ssa Lucia Monacis

Prof.ssa Mariagrazia Carone

Dott.ssa Consiglia Margiotta

Prof.ssa Carmela Ponzone

Prof. Antonio Rago

Dott.ssa Rosa Tanzi

Dott.ssa Eva Damiani

Dott.ssa Valeria Rosaria Minervini

Dott.ssa Marilisa Porreca

Dott.ssa Sara Cascione

Dott.ssa Elisabetta Forte

Dott.ssa Federica Gabrieli

Dott.ssa Lucia Carrassi

Un dialogo aperto con il pubblico

Il convegno si è distinto per il coinvolgimento del pubblico, che ha interagito attivamente con i relatori attraverso domande e riflessioni sulle tematiche affrontate. Grande l’interesse per i temi dell’evoluzione psicobiosociale e per le prospettive offerte dalla psicodinamica psicoevoluzionista, soprattutto in relazione al ruolo della psicologia nella società moderna.

Informazioni e contatti

Per maggiori dettagli sull’evento e sulle attività dell’A.I.E.Psi.:

Sede : Via Capruzzi, 184 - 70126 Bari

: Via Capruzzi, 184 - 70126 Bari Telefono : 080 5427943 - 333 2877290 - 331 5260370

: 080 5427943 - 333 2877290 - 331 5260370 Sito web : www.aiepsi.it

: www.aiepsi.it Email: segreteria@aiepsi.it | frateschipsico@gmail.com

L’evento ha confermato l’importanza del dialogo interdisciplinare per promuovere nuove prospettive nel campo della psicologia e della psicoevoluzione, rafforzando il ruolo di Bari come centro di eccellenza scientifica e culturale.