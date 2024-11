Foggia, workshop gratuito 'Partner per Nemico: Ritrovarsi nell’Autenticità dell’Amore'

FOGGIA - Esplorare il mondo interiore dei giovani e affrontare le sfide affettive, emotive e relazionali: questo è l’obiettivo del workshop “Partner per Nemico: Ritrovarsi nell’Autenticità dell’Amore”, in programma a Foggia il 22 novembre 2024 alle ore 19:00 presso lo Studio Parliamone (via Calvanese 7) e online su Zoom.

L’evento, patrocinato dall’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Regione Puglia, è gratuito e rivolto a chi desidera approfondire tematiche legate all’affettività, al bullismo, alla devianza giovanile e alla costruzione di relazioni autentiche.

Relatori di rilievo nazionale

Il workshop ospiterà due esperti di spicco:

Prof. Franco Nanetti , docente presso l’Università di Urbino, uno dei maggiori esperti nazionali in ambito affettivo-relazionale e autore di numerosi libri di rilevanza internazionale.

, docente presso l’Università di Urbino, uno dei maggiori esperti nazionali in ambito affettivo-relazionale e autore di numerosi libri di rilevanza internazionale. Dott.ssa Aurelia Gagliano, psicologa clinica specializzata in educazione all’affettività, gestione dell’ansia, bullismo e devianza giovanile.

Perché partecipare?

Il workshop affronta tematiche fondamentali nel contesto odierno:

La difficoltà dei giovani a gestire la violenza emotiva, il bullismo e la fragilità interiore.

L’importanza di elaborare la sofferenza relazionale, superare crisi identitarie e riscoprire l’autenticità dell’amore.

“Non posso vivere senza di te” è una frase che spesso nasconde dinamiche disfunzionali. Il workshop propone strumenti per affrontare il dolore emotivo, elaborare l’abbandono e ritrovare equilibrio, per trasformare relazioni tossiche in esperienze di crescita personale e affettiva.

Modalità di partecipazione e informazioni

Il workshop è gratuito, ma è previsto un contributo spese di 10 euro per il materiale didattico.

Per partecipare, è necessario iscriversi compilando il modulo al seguente link:

Modulo di iscrizione

Il link per accedere su Zoom sarà inviato dopo la conferma dell’iscrizione.

Dettagli organizzativi

Data : 22 novembre 2024

: 22 novembre 2024 Orario : Accesso alle ore 18:45; inizio alle ore 19:00

: Accesso alle ore 18:45; inizio alle ore 19:00 Luogo : Studio Parliamone, via Calvanese 7, Foggia e online su Zoom

: Studio Parliamone, via Calvanese 7, Foggia e online su Zoom Partner: Psicologi Italia

Un’occasione unica per riflettere sulle complessità emotive del mondo giovanile e riscoprire il potenziale trasformativo delle relazioni autentiche.