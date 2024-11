Bari, il Comitato Santa Rita chiede un albero di Natale per il Quartiere San Paolo

“Confidiamo nella generosità di qualcuno che possa regalare un albero di Natale al Giardino di Santa Rita,” afferma Michele Genchi, responsabile del Comitato. Il giardino dedicato a Santa Rita è un luogo di preghiera e di aggregazione, visitato ogni anno da numerose famiglie, anche da fuori quartiere, che vi si recano per trovare momenti di pace e per onorare la Santa.

Eventi natalizi organizzati dal Comitato Santa Rita

Grazie ai fondi raccolti dalla vendita dei calendari di Santa Rita 2025, il Comitato sta già organizzando tre eventi per celebrare il periodo natalizio:

Giovedì 12 dicembre 2024 – Il Comitato farà visita al Villaggio Berukhà di Bari, un centro che accoglie ragazzi speciali, portando loro doni natalizi e calore umano. Venerdì 20 dicembre 2024 – Festa del Santo Natale presso il Giardino di Santa Rita, in via Giovanni Candura, dove si terranno momenti di preghiera e celebrazione in un clima festivo. Venerdì 3 gennaio 2025 – Festa dell’Epifania sempre presso il Giardino di Santa Rita, con un incontro di comunità per concludere le festività natalizie insieme.

Questi eventi sono un’occasione per rafforzare il legame tra i residenti del quartiere San Paolo, offrendo momenti di condivisione e gioia.

L’appello alla Comunità e alle Istituzioni

Il Comitato Santa Rita è molto attivo nel quartiere, organizzando celebrazioni e iniziative significative come la Festa di Santa Rita, una fiaccolata in memoria delle vittime della strada, la Festa del Santo Natale e altre ricorrenze comunitarie. L’appello rivolto da Genchi alle istituzioni locali e a eventuali benefattori è quello di contribuire a illuminare le festività con un albero di Natale, che rappresenti un segno di speranza e un motivo di allegria per tutti, in particolare per i più piccoli.

Per chiunque desiderasse contribuire a questa iniziativa, il Comitato Santa Rita invita a farsi avanti per rendere questo Natale un po’ più luminoso per il quartiere San Paolo e per tutti coloro che frequentano il Giardino di Santa Rita.