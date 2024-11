Putignano, Cippo è la mascotte di San Martino

PUTIGNANO - Coriandoli e vino scorrono da sempre nel sangue dei putignanesi. Proprio per questo la mascotte di San Martino non poteva che essere “Cippo”, una rivisitazione di Farinella che racconta l’identità di un paese che al mondo del vino deve l’origine della sua più antica tradizione: il Carnevale.Secondo le fonti, infatti, sarebbero stati agricoltori intenti all’innesto delle viti ad accompagnare le reliquie di Santo Stefano, patrono della città, il 26 dicembre 1394, dando vita così alle propaggini ed al Carnevale.San Martino quindi non è solo l’occasione per festeggiare il termine della vendemmia, ma anche un'opportunità per onorare l’identità e le tradizioni che rendono Putignano ed i putignanesi orgogliosi del passato e desiderosi di futuro. Proprio per questo motivo, come simbolo della terza edizione di San Martino, l’associazione Onde Culturali ha scelto di rivisitare Farinella, riportandolo alla descrizione che se ne fa nei primi documenti: un ubriacone che diviene eroe. Cippo rappresenta così l’identità di ogni putignanese. Perché non esiste Carnevale senza buon vino.Cippo sarà nei vicoli del Centro Storico di Putignano sabato 23 novembre dalle 19:00 e domenica 24 novembre dalle 12:00 per la terza edizione di San Martino - Ogni mosto diventa vino.San Martino – Ogni Mosto diventa vino è organizzato da Onde Culturali APS in collaborazione con Città di Putignano, con il Patrocinio della Presidente del Consiglio regionale della Puglia concesso con atto n. 902 del 05/11/2024, della Fondazione Carnevale di Putignano e con il supporto di Woom Italia.