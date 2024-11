Bari, il francese Quinze ospite del Country Devur Club

BARI - Le atmosfere soul, funky, electro e r&b saranno la colonna sonora del prossimo appuntamento al Country Devur Club di Bari (Str. Santa Caterina, 18 /G) con la suadente voce di Quinze, artista francese originario del Camerun che sabato 16 novembre dalle ore 21 torna nell’esclusiva location pugliese per un dinner show tutto da ballare.Il talento del giovane cantante francese ha stregato anche Bob Sinclar tanto da averlo spinto a produrre la cover di un successo di Stephanie Mills del 1981 che, nella nuova versione di “Never knew love like this before” interpretata da Quinze, ha sbancato le classifiche del 2023 grazie al tocco inconfondibile del deejay di fama mondiale. La serata con Quinze a Bari sarà ricca di cover e hit che faranno ballare gli ospiti del Country Devur Club di Bari, e ci sarà spazio anche per i brani composti dall’artista tra cui l’ultimo singolo Legacy che fonde insieme elementi house e jazz con kwaito e sonorità tipiche del Sudafrica, dando vita a melodie coinvolgenti.Il Country Devur Club di Bari, in collaborazione con Inside Emotions Event e con il supporto di Stefano Brescia hair & beauty salon e Celeste Caldarulo beauty wellness, partner della serata, proporrà la consueta e ormai attesissima formula della cena spettacolo, un affascinante viaggio nella tradizione culinaria pugliese rivista secondo i dettami della raffinatezza e contemporaneità che caratterizzano anche lo stile della location che ospita l’esclusivo evento, una totale immersione in un ambiente che sprigiona estremo charme in ogni minimo dettaglio, per offrire indimenticabili serate.333 7817105Country Devur Club Str. Santa Caterina, 18 /G Bari