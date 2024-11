Puglia: al via la consultazione pubblica per la Prima Legge regionale sulle Politiche giovanili

BARI - La Regione Puglia dà il via a un'importante fase di consultazione pubblica per definire la prima Legge regionale sulle politiche giovanili. Con l’obiettivo di ascoltare le esigenze e le proposte dei giovani pugliesi, la Giunta regionale ha approvato l’inizio di una serie di incontri che coinvolgeranno le istituzioni locali, il partenariato socioeconomico e, soprattutto, la comunità giovanile.“Per rendere più incisivi gli interventi in favore dei giovani pugliesi, è indispensabile avviare un processo partecipativo”, ha dichiarato Alessandro Delli Noci, assessore alle Politiche giovanili. “Vogliamo raccogliere idee che possano definire i contenuti della nuova legge regionale e rispondere così alle reali necessità dei ragazzi e delle ragazze del nostro territorio. Le politiche giovanili devono promuovere autonomia, impegno civile e supportare progetti innovativi a livello locale, con un’attenzione particolare agli spazi di aggregazione e ai servizi di accompagnamento”.Delli Noci sottolinea l’importanza di mettere i giovani al centro della costruzione delle politiche che li riguardano, come già avvenuto per il programma regionale “Galattica”. “Viviamo in una società in continua evoluzione: i giovani sono figli del loro tempo, hanno nuove esigenze e aspirazioni. Vogliamo che siano loro stessi a guidarci, affinché possiamo offrire opportunità capaci di contrastare l’inattività giovanile e la fuga di cervelli”.Anche Alessandro Leoci, consigliere regionale delegato alle politiche giovanili, vede in questa consultazione un’occasione fondamentale per costruire insieme il futuro della Puglia: “Daremo voce alle aspettative dei più giovani, dai ragazzi agli adolescenti, coinvolgendoli nella definizione di spazi aggregativi e promuovendo la partecipazione civica e culturale. Anche chi è adolescente oggi sarà il cittadino adulto di domani, e vogliamo includere la loro visione della Puglia del futuro”.La consultazione pubblica affronterà diversi temi, come gli obiettivi e le modalità di attuazione delle politiche giovanili regionali, le forme di rappresentanza giovanile e i meccanismi di coordinamento con politiche per il lavoro, la formazione, il turismo e altri ambiti rilevanti. I primi incontri sono programmati per il 20 novembre a Stornara (FG), seguiti da Brindisi (27 novembre), Bari (29 novembre) e Martano (LE) il 2 dicembre.