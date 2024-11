Bari, il sindaco Leccese all’inaugurazione del sottopasso ciclopedonale tra via delle Murge e via Cotugno realizzato da FAL nell’ambito del progetto “Strade Nuove”

BARI - Questa mattina il sindaco Vito Leccese è intervenuto all’inaugurazione del sottopasso ciclopedonale tra via delle Murge e via Cotugno, realizzato da FAL - Ferrovie Appulo Lucane nell’ambito del progetto “Strade Nuove”.Si tratta dell'ultima delle nove opere previste e realizzate da FAL, nel pieno rispetto del cronoprogramma e del protocollo d’intesa sottoscritto con Comune di Bari e Regione Puglia, con l’obiettivo di riconnettere i quartieri Picone e Poggiofranco: partendo dall’esigenza di eliminare il passaggio a livello di via delle Murge, FAL ha realizzato tre rotatorie, nuove strade, nuovi percorsi ciclopedonali, nuove aree a verde con un impatto positivo su sicurezza ferroviaria, viabilità, traffico, ambiente.Alle opere già concluse si aggiunge l’intervento attualmente in corso per l’eliminazione del passaggio a livello di Santa Caterina (l’ultimo di FAL nella città di Bari) con la contestuale realizzazione di un sovrappasso percorribile da auto, biciclette e pedoni.“Quello che inauguriamo oggi è un intervento strategico perché mette in sicurezza una porzione di territorio cittadino, per tanti anni divisa dal fascio di binari e da un passaggio a livello dai tempi di attesa lunghissimi, completando il ridisegno della viabilità nell’area del Quartierino, a cavallo tra Picone e Poggiofranco - ha dichiarato Vito Leccese -. Dunque ringraziamo FAL che, con l’inaugurazione dell’ultima opera del progetto Strade Nuove, porta a compimento un programma di riqualificazione che, tra le altre cose, ha dotato questa area della città di oltre 130 nuovi alberi e più di ottomila arbusti, con un contributo notevole in termini di riduzione delle emissioni di CO2”.