Brindisi, domani evento finale di 'Botteghe High Tech'

Dalle 10 alle 19, un’intera giornata dedicata al territorio e all’analisi delle opportunità, con la Mostra artigiana Mytica, un talk su Social Impact e Terzo settore e un Job Day con colloqui e incontri a cura delle aziende (ingresso libero)





BRINDISI - Da marzo ad oggi decine di partecipanti a Botteghe High Tech hanno arricchito le proprie competenze approfondendo stampa 3D, taglio laser, AI nei social media e come trovare i giusti finanziamenti per realizzare il proprio sogno imprenditoriale: in quattro appuntamenti gratuiti tra Brindisi e provincia, si è stretto l’obiettivo su artigianato digitale ed educazione all’autoimprenditorialità.





Adesso l’Evento finale di Botteghe High Tech, il prossimo giovedì, 28 novembre, nello spazio "Molo 12 Coworking & Makerspace" di Palazzo Guerrieri a Brindisi (partecipazione gratuita e registrazione su eventbrite.it ( https://shorturl.at/uwTtH ). Dalle ore 10 alle 19, un’intera giornata dedicata al territorio e all’analisi delle opportunità networking, con la Mostra artigiana Mytica Brindisi, un talk su Social Impact e Terzo settore e un Job Day con colloqui e incontri a cura delle aziende.





Verranno inoltre presentati i risultati ottenuti dal percorso di artigianato digitale e sviluppo d'impresa firmato da The Qube, volto ad attivare la creatività e l’innovazione giovanile.





"Concludiamo così un progetto che ha coinvolto oltre cento persone, tra giovani Neet, donne disoccupate e migranti della provincia di Brindisi, creando sinergie importanti con centri di accoglienza locale, makers, artigiani digitali, aziende artigiane di rilievo e hobbiste" dice Raffaella Ferreri, vicepresidente di The Qube APS e referente di progetto "Vi invito tutti a Palazzo Guerrieri per vedere con i vostri occhi quanto è stato realizzato e per dare il vostro contributo al talk, dove discuteremo insieme l'importanza di generare un reale impatto sociale nel nostro territorio, insieme a referenti regionali e istituzionali invitati con quella finalità".





Mostra Artigiana a cura di Mytica Brindisi – dalla 10 alle 19





Lo spazioso atrio di Palazzo Guerrieri sarà sede dell'esposizione delle creazioni artigianali locali, ove parteciperanno anche quelle coinvolte durante il progetto BHT. L'organizzazione della mostra sarà a cura dell’Associazione Mytica Brindisi, un’Associazione di Promozione Sociale, nata a Brindisi, composta da donne, che supporta l’imprenditorialità femminile e locale, la cultura, la sostenibilità ambientale ed è ispirata ai principi di solidarietà.

"MyticArt tra mestieri ed arte" è il format di Mostra - mercato dedicata alla valorizzazione dell’Artigianato locale di qualità. Sono momenti di condivisione in cui l’artigiano e la persona si fondono dando origine a nuove collaborazioni e sinergie, messe in pratica grazie a progetti proprio come quello di BHT. Mytica attraverso 16 stand di artigiane e hobbiste propone bellezza e storie di vita che fanno di ogni opera artigianale un pezzo unico lavorato con passione e mani sapienti.





Job Day – dalle 15.30 alle 17





Al primo piano di Palazzo Guerrieri, nelle prime ore pomeridiane, verrà facilitato l'incontro tra domanda e offerta di lavoro tra aziende e potenziali candidati intercettati dalla rete di CNA Puglia e Consorzio Mestieri Puglia.

Introduce e modera Raffaella Ferreri, responsabile BHT e Social Impact The Qube.

Saluti del sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna e dell’assessore ai Servizi sociali e Welfare del Comune di Brindisi Ercole Saponaro.

Intervengono Silvia Visciano, dirigente della Sezione Ricerca e relazioni internazionali del Dipartimento Sviluppo economico della Regione Puglia, Maria Rosaria Siconolfi, referente Puglia Capitale Sociale 3.0 della Regione Puglia, Michele Venezia, specialista Innovazione Intesa Sanpaolo, Francesco Parisi, portavoce Forum Terzo settore Brindisi, Vanessa Coppola presidente Giovani imprenditori Cna Puglia.

Conclude Valentina Romano, direttore Dipartimento Welfare della Regione Puglia.





Talk "Social Impact e Terzo Settore a Brindisi" – dalle 17 alle 19





Un momento di riflessione sul ruolo del Terzo Settore per l'impatto sociale e lo sviluppo sostenibile. L'evento mira a esplorare come le organizzazioni del Terzo Settore possono rispondere ai bisogni sociali della comunità, promuovendo inclusione, equità e benessere per tutti. Questo incontro fornirà uno spazio per discutere di eventuali strategie, modelli di intervento e sfide attuali che queste organizzazioni devono affrontare, con l'obiettivo di rendere Brindisi una città più solidale, sostenibile e inclusiva.

Botteghe High Tech è un progetto ideato e realizzato dalla salentina The Qube, incubatore certificato d'impresa che dal 2013 favorisce lo sviluppo di startup e PMI innovative, con il sostegno della Regione Puglia, nell'ambito dell'Avviso Puglia Capitale Sociale 3.0. Si realizza con il supporto di partner e collaboratori locali quali CNA Puglia, CNA Brindisi, CNA Servizi Brindisi SRL, Consorzio Mestieri Puglia e la Rete "Case di Quartiere" del Comune di Brindisi. L’evento finale si realizza con il supporto di Intesa Sanpaolo.

The Qube, che ha sede in via Corte dei Mesagnesi, 30, a Lecce, ha già maturato esperienza nella realizzazione di diversi format incentrati sulla diffusione di conoscenze ed esperienze di tecnologia digitale, nonché nella diffusione della cultura d’impresa, in linea con la propria mission sociale.





