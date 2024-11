Bari, la solidarietà del sindaco Leccese all’on. Ventola

BARI - “La città di Bari è vicina a Francesco Ventola e alla sua famiglia per l’atto vigliacco di Canosa di Puglia - dichiara il sindaco di Bari Vito Leccese -. Un gesto grave e inaccettabile, che avrebbe potuto mettere in pericolo la vita di un’intera famiglia, non è tollerabile. Le Forze dell’ordine faranno certamente luce sull’accaduto. Tuttavia, in momenti come questo, la comunità politica, tutta, senza distinzioni di parte, deve mostrarsi unita e solidale. Siamo chiamati a difendere i valori della democrazia e della convivenza pacifica. Per conto mio, abbraccio Francesco e i suoi cari”.