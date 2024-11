Serie B, 15ª giornata: Bari e Brescia si fermano sull’1-1 al 'Rigamonti'

Ssc Bari

La cronaca del match

– Pareggio intenso e ricco di emozioni tra Brescia e Bari nella 15ª giornata di andata del campionato di Serie B. Al termine di una gara combattuta, giocata al "Rigamonti", le due squadre si dividono la posta in palio con un 1-1 che lascia qualche rimpianto, soprattutto per i pugliesi.

Il match si accende immediatamente: al 1’ minuto, il Brescia trova il vantaggio grazie a Galazzi, bravo a battere il portiere con un tocco preciso di destro, finalizzando una manovra rapida della squadra di casa.

La risposta del Bari non si fa attendere e arriva al 22’: sugli sviluppi di un’azione corale, è Dorval a segnare di testa su un ottimo cross di Maita, ristabilendo l’equilibrio nel punteggio.

Al 38’, i pugliesi sprecano una clamorosa occasione per ribaltare il risultato: Falletti si presenta sul dischetto per calciare un rigore concesso per un fallo di Jallow su Mantovani, ma il suo tiro si stampa sul palo, lasciando il risultato invariato. Gli ultimi minuti del primo tempo vedono il Brescia vicino al gol: Novakovich, prima al 44’ colpisce la traversa di testa, e poi al 45’ sfiora ancora il bersaglio grosso.

Nel secondo tempo, il ritmo resta elevato ma il risultato non cambia. Al 4’, Moncini per il Brescia va vicino al gol, mentre al 15’ un tentativo di Galazzi finisce fuori di poco. Anche il Bari costruisce altre occasioni: al 23’, Bertagnoli non riesce a schiacciare in porta di testa e, al 32’, Oliveri sfiora il gol con una conclusione insidiosa.

Prossimo appuntamento

Con questo pareggio, il Bari prosegue la sua lotta in una classifica equilibrata e competitiva. Il prossimo appuntamento per i biancorossi sarà sabato 7 dicembre, quando ospiteranno il Cesena allo stadio "San Nicola" per la 16ª giornata di andata, con calcio d’inizio fissato per le 15:00.

Una sfida importante per la squadra di Longo, chiamata a trovare continuità e magari qualche punto in più, per avvicinarsi alla zona playoff e tenere vivo il sogno della promozione.