Bari, Leroy Merlin lancia 'FormidAbiliLab': laboratori di riciclo creativo e inclusivo per famiglie e bambini

BARI - Il negozio Leroy Merlin di Bari Casamassima, in collaborazione con l’Associazione Semi di Vita, annuncia il lancio di “FormidAbiliLab”, una serie di laboratori creativi dedicati a famiglie e bambini, con l’obiettivo di promuovere la sostenibilità ambientale e l’inclusione sociale.

Un progetto per la sostenibilità e l’inclusione

L’iniziativa, che avrà luogo giovedì 30 novembre in dieci punti vendita Leroy Merlin in tutta Italia, mira a sensibilizzare i partecipanti sull’importanza del riciclo creativo e del riutilizzo dei materiali di scarto. A Bari, i laboratori saranno condotti con il supporto di persone con disabilità intellettiva, in un ambiente inclusivo e accogliente.

L’esperienza offrirà ai partecipanti la possibilità di sperimentare la manualità e la creatività, scoprendo nuove forme di riciclo e rafforzando la consapevolezza sull’importanza della riduzione degli sprechi.

Inclusione al centro del progetto

L’elemento distintivo di FormidAbiliLab è la collaborazione con persone con disabilità, che guideranno le attività laboratoriali. Questo approccio non solo favorisce un’esperienza educativa, ma incoraggia la partecipazione attiva e l’integrazione sociale.

Barbara Casartelli, Leader Impatto Positivo di Leroy Merlin Italia, sottolinea l’importanza del progetto:

“FormidAbiliLab rappresenta un’occasione preziosa per sensibilizzare le comunità locali su temi cruciali come la sostenibilità e l’inclusione. Ogni individuo è unico e può contribuire al cambiamento: vogliamo diffondere questo messaggio attraverso un’iniziativa che accoglie la diversità e valorizza le potenzialità di ciascuno, orientando lo sguardo verso un futuro più sostenibile.”

La collaborazione con Semi di Vita

I laboratori di Bari saranno animati dall’Associazione Semi di Vita, una cooperativa sociale nata nel 2014 a Casamassima che si occupa di agricoltura sociale e integrazione attraverso il contatto con la terra.

Angelo Santoro, referente di Semi di Vita, spiega il valore della partnership:

“Semi di Vita riflette i principi di inclusione e partecipazione che sono al centro del progetto FormidAbiliLab. Da sempre ci impegniamo a valorizzare le capacità delle persone più fragili e siamo orgogliosi di partecipare a un’iniziativa che promuove la sostenibilità e il rispetto reciproco.”

Un impegno per il futuro

Con FormidAbiliLab, Leroy Merlin e Semi di Vita propongono un modello di sensibilizzazione che unisce educazione ambientale e inclusione sociale, creando un’esperienza che valorizza l’unicità e le potenzialità di ogni partecipante.

L’appuntamento è quindi fissato per il 30 novembre, presso il punto vendita Leroy Merlin di Bari Casamassima, per un’occasione di crescita collettiva all’insegna della creatività, del rispetto e della sostenibilità.