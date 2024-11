Lotto: realizzato un terno da quasi 60.000 euro a Corato con una giocata da 15 euro

ROMA - La Puglia si è presa la scena nell’ultima estrazione del Lotto dove ha fatto registrare la vincita più alta del concorso in questione.Un fortunato giocatore di Corato, in provincia di Bari, ha centrato il terno 22-53-55 sulla ruota di Torino e si è portato a casa 59.016 euro, a fronte di una giocata totale di 15 euro.A San Michele Salentino, in provincia di Brindisi, è stata realizzata una quaterna da 10.650 euro sulla ruota di Bari, a fronte di una spesa complessiva di 2 euro. ac/AGIMEG