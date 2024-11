Bari, online l’avviso per contributi alle scuole cittadine per progetti socio-culturali, ricreativi e formativi

BARI - L’assessore alla Conoscenza, Vito Lacoppola, ha annunciato la pubblicazione di un nuovo avviso pubblico per l’assegnazione di contributi rivolti alle scuole statali della città che promuovono progetti di carattere socio-culturale, ricreativo e formativo. L’iniziativa mira a incentivare attività che abbiano un impatto significativo sugli studenti e sul territorio e che contribuiscano agli obiettivi culturali e formativi della comunità cittadina.

Obiettivo dell’avviso

Il bando è indirizzato a tutte le scuole statali di infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado, sia in forma singola sia in rete con altri istituti, e mira a sostenere iniziative innovative e partecipative. L’assessore Lacoppola ha sottolineato l’importanza di questi progetti per affrontare temi rilevanti come la dispersione scolastica, l’inclusione, la promozione dell’intercultura e il potenziamento delle materie STEM.

“L’amministrazione è al fianco delle scuole cittadine che desiderano ampliare l’offerta didattica in sinergia con realtà associative e attori del terzo settore,” ha dichiarato Lacoppola. “Vogliamo contribuire a creare una comunità educante capace di valorizzare i percorsi di apprendimento innovativi e di grande rilevanza.”

Temi dei progetti e criteri di valutazione

I progetti potranno concentrarsi su uno dei seguenti ambiti:

educazione alla lettura, teatro, arte, musica, alimentazione e ambiente

introduzione di nuove tecnologie e metodologie didattiche

legalità

inclusione sociale

prevenzione della dispersione scolastica

promozione dell’intercultura

potenziamento delle discipline scientifiche

supporto agli studenti in difficoltà o con disabilità

Le scuole che partecipano possono sviluppare i progetti anche in collaborazione con enti locali, università, associazioni e aziende. La presenza di partnership costituirà un criterio premiale per la valutazione delle proposte, che saranno esaminate da una commissione in base a specifici criteri con un punteggio massimo di 100 punti.

Contributi e modalità di presentazione delle domande

I contributi per i progetti, fino a un massimo di 5000 euro, saranno distribuiti in base al punteggio ottenuto. Le scuole con progetti che raggiungeranno tra 94 e 100 punti riceveranno 5000 euro, con un contributo decrescente fino a 1000 euro per i progetti che ottengono tra 70 e 75 punti. Non saranno finanziati i progetti con punteggi inferiori a 70.

Per partecipare, le scuole dovranno presentare il Formulario di candidatura e il Piano finanziario, disponibili sulla pagina web dell’avviso, firmati dal rappresentante legale dell’istituzione. La documentazione deve essere inviata via PEC all’indirizzo della Ripartizione Politiche Educative entro il 29 novembre 2024.

Ulteriori informazioni

Per chiarimenti, le scuole interessate possono contattare la Ripartizione Politiche Educative Giovanili e del Lavoro in via Venezia 41.