Camera operatoria di oculistica all’Ospedale della Murgia, Paolicelli: “Una straordinaria notizia per la sanità murgiana”

BARI - “La direzione generale della Asl di Bari ha autorizzato la realizzazione della camera operatoria di Oculistica presso l'Ospedale della Murgia - dichiara il presidente della Commissione regionale Sviluppo Economico, Francesco Paolicelli (Pd). - Si tratta di un investimento dalla valenza strategica che potenzierà l’offerta sanitaria territoriale, anche se c'è ancora molto da fare per rendere l’Ospedale Perinei un punto di riferimento per tutti i cittadini pugliesi”.“Tuttavia - prosegue Paolicelli - iniziamo a raccogliere i frutti del grande lavoro di interlocuzione con i vertici della Asl di Bari. In particolare, ringrazio il direttore medico di presidio Altomare e il primario dottor Primavera per il supporto e la tenacia con cui hanno sposato la causa di tutti i cittadini murgiani e non solo. Garantire a tutti i cittadini un servizio sanitario eccellente e quanto più accessibile è da sempre una priorità nella nostra agenda”.