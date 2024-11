Bitonto, al via la seconda edizione di 'Impariamo a mangiare sano'

BITONTO - Sarà presentato venerdì 15 novembre, a Bitonto, il programma della seconda edizione del progetto “Impariamo a mangiare sano”, realizzato dal Comune di Bitonto in collaborazione con Regione Puglia e Masseria Lama Balice. Alle 18, nella Sala degli Specchi di Palazzo Gentile, sede del Municipio, saranno svelati i dettagli e le novità della nuova edizione, che promette di consolidare e ampliare il successo ottenuto lo scorso anno.Grazie all’interesse suscitato e ai risultati della prima edizione, conclusasi a maggio 2024, il progetto è stato ampliato per coinvolgere un numero ancora maggiore di bambini. Saranno infatti 630 i giovani partecipanti – rispetto ai 600 della scorsa edizione – scelti tra le seconde e le terze classi delle scuole primarie di Bitonto, Palombaio e Mariotto. L’obiettivo del progetto rimane quello di educare i ragazzi all’importanza di un’alimentazione sana e consapevole, valorizzando le tipicità agroalimentari pugliesi e favorendo il consumo di prodotti locali e stagionali.Interverranno il sindaco Francesco Paolo Ricci, l’assessore alle Risorse Finanziarie e Programmazione, Francesco Brandi, l’assessore alla Pubblica Istruzione, Christian Farella, la responsabile servizio - Servizio Patrimonio e per la Pubblica istruzione, dottoressa Tiziana Conte, e la funzionaria del suddetto servizio, dottoressa Maria Giuseppina Loredana Tatulli."Impariamo a mangiare sano" si è posizionato, nei mesi scorsi, in cima alla graduatoria dei progetti beneficiari dei fondi stanziati attraverso l'avviso pubblico della Determina di Giunta Regionale 53/2024, parte del “Programma di promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed educazione alimentare – Triennio 2024-2026”, con un contributo di 24mila euro.Nella prima edizione, i giovanissimi partecipanti hanno avuto l'opportunità di conoscere da vicino olio d’oliva, ortaggi, frutta e l’ambiente da cui questi prodotti nascono, con un focus speciale sulle risorse naturali e storiche di Lama Balice. Per la nuova edizione, il programma si arricchisce di ulteriori temi e attività didattiche come la vendemmia e la panificazione, offrendo ai piccoli partecipanti un’esperienza ancora più completa e coinvolgente.Promosso in collaborazione con diverse scuole, “Impariamo a mangiare sano” punta a consolidare un percorso educativo che coinvolga tutta la comunità nella promozione di abitudini alimentari salutari, nel rispetto dell’ambiente.