Convegno “Psicologia, Psicopatologia, Psicodifesa: l’evoluzione dinamica psicobiosociale” organizzato da A.I.E.Psi.

BARI - Il prossimo 20 novembre 2024, dalle ore 15.00 alle 20.00, si terrà a Bari, presso l'Hotel Excelsior Congressi in Via G. Petroni 15, un importante convegno intitolato “Psicologia, Psicopatologia, Psicodifesa: l’evoluzione dinamica psicobiosociale.” Organizzato dall'Associazione Italiana di Evoluzione e di Psicoevoluzione (A.I.E.Psi.), il convegno riunirà prestigiosi esperti interdisciplinari, proponendo una panoramica sui temi attuali e le nuove frontiere della psicologia e della psicodinamica applicata.

Durante il convegno saranno trattati argomenti di grande interesse per il mondo psicologico e terapeutico, come la Psicologia Preventiva, la Psicodinamica Psicoevoluzionista, la Psicopatologia, e la Psicologia della Salute e del Benessere. Saranno approfonditi temi come la psicobiologia, la neuropsicologia, e la psiconcologia, con un’attenzione particolare agli sviluppi scientifici interdisciplinari e alle applicazioni pratiche per migliorare la salute e il benessere delle persone, delle comunità, e della società nel suo insieme. Inoltre, si discuteranno temi riguardanti la Psicologia Perinatale, la Psicologia Giuridica e Scolastica, con un focus sulle implicazioni etiche, culturali e artistiche.

Relatori e interventi

Il programma prevede interventi di illustri relatori e studiosi di fama nazionale, tra cui:

Dott. Massimo Frateschi

Prof.ssa Maria Sinatra

Prof. Francesco Bellino

Prof.ssa Lucia Monacis

Prof.ssa Mariagrazia Carone

Dott.ssa Consiglia Margiotta

Prof.ssa Carmela Ponzone

Prof. Antonio Rago

Dott.ssa Rosa Tanzi

Dott.ssa Eva Damiani

Dott.ssa Valeria Rosaria Minervini

Dott.ssa Marilisa Porreca

Dott.ssa Sara Cascione

Dott.ssa Elisabetta Forte

Dott.ssa Federica Gabrieli

Dott.ssa Lucia Carrassi

Informazioni e iscrizione

L’evento è gratuito, ma è richiesta l’iscrizione per poter partecipare. Per iscrizioni e ulteriori informazioni, è possibile contattare l’A.I.E.Psi. ai seguenti riferimenti:

Sede: Via Capruzzi, 184 - 70126 Bari

Via Capruzzi, 184 - 70126 Bari Telefono: 0805427943, 3332877290, 3315260370

0805427943, 3332877290, 3315260370 Sito web: www.aiepsi.it

www.aiepsi.it E-mail: segreteria@aiepsi.it, frateschipsico@gmail.com

Questo convegno rappresenta un'opportunità unica per approfondire e confrontarsi sulle ultime ricerche e sugli approcci innovativi nell’ambito della psicologia e della psicoevoluzione, con un focus sulla crescita e sull’evoluzione della salute psicobiosociale.