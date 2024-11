Bitonto da Molise, Albania e Montenegro per SAGRI-Healt and Safety in Agricolture

BITONTO – Sono arrivati a Bitonto da Albania, Montenegro e dal vicino Molise. Si tratta dei partner nazionali e internazionali del progetto “SAGRI-Healt and Safety in Agricolture” che da oggi, mercoledì 27 novembre, e fino a venerdì 29, resteranno in città per una serie di confronti nell’ambito del progetto di cooperazione di cui CIA Agricoltori Italiani di Puglia è capofila.Gli incontri, che saranno riservati ai soli referenti partner di “SAGRI-Healt and Safety in Agricolture”, serviranno a concordare le azioni di accompagnamento e sviluppo del progetto. L’inizio delle attività, con una serie di confronti e relazioni sul tema, è stato fissato alle ore 10 per tutte le tre giornate. Al centro degli incontri ci sono azioni, progetti e programmi per la sicurezza nel lavoro in agricoltura e la cooperazione per lo sviluppo del comparto primario. Giovedì 28, inoltre, tutti i partecipanti visiteranno lo stabilimento FINOLIVA di Bitonto dalle ore 15 alle ore 17.La sfida comune dell’area del programma è migliorare la capacità dei diversi attori (istituzioni pubbliche, PMI e cittadini) nell’adottare e attuare le norme amministrative dell’UE e le corrette procedure per migliorare i livelli di sicurezza sul lavoro e trasformare le potenzialità di sviluppo del settore in realtà concrete. Il progetto parte dall'esperienza del progetto SICURAGRI e ha l'obiettivo di sostenere i diversi attori del sistema produttivo agricolo nella gestione del sistema sanitario e della sicurezza in agricoltura utilizzando tutti gli strumenti possibili.“Una delle priorità – spiega Gennaro Sicolo, presidente di CIA Agricoltori Italiani di Puglia, “è rappresentata dalla realizzazione di un documento congiunto e per l’elaborazione di linee guida che siano lo strumento attraverso il quale garantire la salute dei lavoratori dai rischi associati al lavoro agricolo, sulla base della direttiva del Consiglio 89/655 /CEE e Direttiva 2009/128/CE. Entro la fine del progetto, i partner del progetto sottoscriveranno un’intesa per l’adozione comune di linee guida chiare ed efficaci sulla salute e sicurezza dei lavoratori in agricoltura, insieme alle parti interessate (istituzioni pubbliche a livello centrale e locale, PMI in settori agricoli, associazioni di lavoro)”. I partner di progetto sono: Albanian Agrobusiness Council; Agricultural Technical Institute of Fier “Rakip Kryeziu” (albania); LAG Molise Towards 2000; ICT Cortex – information technology, innovation, education, design, technological develop cluster (Montenegro).