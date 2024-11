Natale a Lecce: un’incantevole atmosfera di luci, presepi e tradizione

ph_Comune di Lecce

- Lecce e il Salento si preparano a festeggiare il Natale 2024 con una serie di eventi, mercatini tradizionali e presepi viventi. Durante il periodo natalizio, la città barocca si trasforma in un luogo da fiaba, dove le luci si fondono con il bianco della pietra leccese. Il Natale a Lecce ha infatti un duplice obiettivo: esplorare l’arte barocca e i tesori culturali della città e gustare le specialità culinarie locali come pettole e pasticciotti. Non mancheranno le luminarie e le casette bianche in piazza Sant’Oronzo, mentre per i golosi è da non perdere la fiera del cioccolato “Dolcissima”.Anche gli alberi di Natale abbelliranno tutta la città, sia nel centro che in periferia. Sono previste attività anche per i bambini, come la casa di Babbo Natale situata in villa comunale.I Mercatini di Natale in Piazza Sant'Oronzo si svolgeranno dall’8 al 22 dicembre, nel cuore pulsante di Lecce, dove si tiene un incantevole spettacolo natalizio. Qui, stand artigianali, dolci tradizionali e decorazioni a tema creano un'atmosfera unica. Le luci scintillanti e la musica festiva offrono un'esperienza magica per tutti i visitatori. Ancora, la Fiera dei Pupi, dal 1° al 23 dicembre, tradizione natalizia che celebra la maestria artigianale salentina. Durante quest'evento, i visitatori possono ammirare e acquistare statuine e pupi fatti a mano, simboli della cultura locale, per arricchire i propri presepi. Infine, la Fiera dell'artigianato salentino, dal 27 dicembre al 6 gennaio, mette in mostra le eccellenze dell'artigianato salentino, tra ceramiche, tessuti e prodotti tipici locali. È un'opportunità imperdibile per scoprire e portare a casa un pezzo della tradizione della regione.Appuntamenti tradizionali saranno presenti anche in provincia, a partire dal presepe vivente di Caprarica, che ogni anno attira migliaia di visitatori. Il centro storico sarà abbellito da eleganti luminarie e mercatini di Natale, dove sarà possibile acquistare prodotti artigianali e assaporare specialità locali, come le immancabili cartellate e il vincotto.Il Salento si conferma anche quest’anno una delle mete più ambite dai turisti, grazie alla sua capacità di unire tradizione e innovazione. Le proposte natalizie invitano a scoprire un Salento che continua a essere protagonista nel panorama turistico nazionale e internazionale, mantenendo intatto il suo fascino senza tempo.