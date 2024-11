Bitonto, riparte l’associazione Amadeus: percorsi sonori nel repertorio da camera

BITONTO - Percorsi sonori nel repertorio da camera. A Bitonto parte il 22esimo «Itinerario musicale» promosso dall’associazione Amadeus col sostegno della Regione Puglia e in collaborazione con la Galleria Nazionale della Puglia «Girolamo e Rosaria Devanna», che ospita i cinque appuntamenti in cartellone dal 17 novembre al 21 dicembre. Un’esplorazione tra i secoli di stili e autori, a partire da Giacomo Puccini, che nel centenario della scomparsa domenica 17 novembre, in matinée (ore 11), viene ricordato con il concerto-racconto «Vissi d’arte, vissi d’amore» affidato alla voce narrante e alla garbata ironia di un personaggio colto ed ecclettico, il noto giornalista e conduttore televisivo Bruno Gambarotta, che sarà coadiuvato dalla flautista Elena Cornacchia e dal pianista Giorgio Costa, impegnati in un percorso musicale attraverso la produzione operistica del compositore lucchese.Si cambierà pagina sabato 23 novembre (ore 17.45) con l’Italian Rêverie Duo formato dal soprano Giusy Miriam Pompilio e da suo padre, il chitarrista Luciano Pompilio, di scena con il recital «Las làgrimas de amor y popular anime», un concerto classico dedicato alle pagine più belle del repertorio per chitarra e voce con un omaggio alla tradizione colta sudamericana, prima di tornare al punto di partenza sabato 30 novembre (ore 17.45) con un nuovo omaggio a Puccini attraverso la ricognizione di una sua produzione poco nota. Non a caso s’intitola «Nel salotto segreto di Puccini - Le opere per pianoforte» il recital cui daranno vita tre virtuosi degli ottantotto tasti, Elvira Sarno e, «a quattro mani», Carla Aventaggiato e Maurizio Matarrese, con retroscena, aneddoti e vezzi del grande musicista toscano affidati al racconto della musicologa Stefania Maria Teresa Gianfrancesco, che offrirà una guida all’ascolto di tutti gli appuntamenti della rassegna.Sarà a sua volta un concerto a passo di danza quello al quale sabato 14 dicembre (ore 17.45) daranno vita Palma di Gaetano al flauto, Giordano Muolo al clarinetto e Danilo Panico al pianoforte con brani che ai balli colti e popolari sono per l’appunto ispirati, dalle Danze norvegesi di Grieg a quelle ungheresi di Brahms, passando per la tarantella napoletana reinterpretata da Rossini.Poi ci sarà il tempo per farsi gli auguri con il «Concerto di Natale» previsto sabato 21 dicembre (ore 17.45) con il Coro a cappella «Accorati», impegnato con la direzione di Valeria di Maria in un viaggio attraverso i canti natalizi nella tradizione italiana e di altre parti del mondo.L’ingresso ai concerti è gratuito (ingresso alla Galleria 7 euro con MuseoCard ingresso gratuito per 6 mesi).: 349.4775799.