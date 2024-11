AMTAB: il sindaco Leccese nomina Luca D’Amore amministratore unico in sostituzione di Angela Donvito

BARI – Cambio al vertice per l'azienda di trasporto pubblico AMTAB SpA. La professoressa Angela Donvito, presidente dell’azienda dall'agosto 2023, ha rassegnato le dimissioni, consegnando il proprio mandato al sindaco Vito Leccese. La decisione di Donvito è stata comunicata subito dopo che il Consiglio comunale ha approvato i nuovi indirizzi per la nomina dei vertici delle società partecipate dal Comune di Bari. La docente ha scelto di lasciare il proprio incarico per agevolare il processo di rinnovamento, consentendo all’amministrazione di procedere con la riorganizzazione dei vertici aziendali secondo le nuove direttive.Per garantire la continuità delle attività di AMTAB, il sindaco Leccese ha nominato amministratore unico l’avvocato Luca D’Amore. Figura di esperienza, D’Amore ha competenze anche come amministratore giudiziario e supporterà la gestione della società in attesa della conclusione delle procedure di selezione del nuovo vertice. La sua nomina temporanea permette di mantenere l'operatività aziendale e di rafforzare il ruolo giudiziale nelle attività quotidiane dell'azienda.“Desidero esprimere profonda gratitudine alla professoressa Angela Donvito,” ha dichiarato il sindaco Leccese, “per il lavoro svolto in un contesto particolarmente delicato e per il suo impegno professionale. La ringrazio anche per aver dimostrato sensibilità verso la necessità di cambiamento, scegliendo di dimettersi in concomitanza con l’approvazione delle nuove linee guida per le nomine. Questo ci consente di intraprendere un percorso di rinnovamento nelle partecipate, in linea con le direttive del Consiglio comunale.”Il Comune avvierà presto il processo di selezione per definire la nuova leadership di AMTAB, con l'obiettivo di garantire un’efficace gestione del trasporto pubblico locale in una fase cruciale per la mobilità urbana a Bari.