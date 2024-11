'Bonsai e Suiseki: l'Oriente incontra il Salento', a Salice Salentino il terzo raduno nazionale con mostre ed eventi dedicati all'universo verde e alle pietre della contemplazione

SALICE SALENTINO (LE) - Si svolgerà dal 29 novembre al 1 dicembre a Salice Salentino il 3° Raduno Nazionale di Bonsai e Suiseki. Organizzato dal club Mater Bonsai in collaborazione con l'amministrazione comunale l'evento proporrà in rassegna piante provenienti da diverse regioni d'Italia e i Suiseki, le famose pietre da contemplazione. - Si svolgerà dal 29 novembre al 1 dicembre a Salice Salentino il 3° Raduno Nazionale di Bonsai e Suiseki. Organizzato dal club Mater Bonsai in collaborazione con l'amministrazione comunale l'evento proporrà in rassegna piante provenienti da diverse regioni d'Italia e i Suiseki, le famose pietre da contemplazione.





Nella tre giorni che si aprirà domani dalle ore 9.30 presso il Convento Madonna della Visitazione e terminerà domenica alle ore 18, oltre all'esposizione, saranno proposte lavorazioni di piante da parte dei maestri ed incontri a tema.





In particolare sabato sera alle ore 19 è prevista la premiazione alla presenza delle autorità .





Domenica mattina alle ore 10, conferenza tecnica sui fondamenti dell'arte suseki.





"Il chiostro del convento si veste di verde e d’Oriente – commenta il sindaco, Cosimo Leuzzi -. La tre giorni già nelle edizioni precedenti si è rivelata evento di nicchia, per appassionati e non solo, ed ha portato a Salice tantissimi visitatori".





Un evento "molto particolare, che ruota attorno a piante straordinarie, simbolo di pazienza, rispetto del tempo e amore per la natura e la contemplazione – le parole dell’assessore Valentina Capoccia -. Siamo alla terza edizione di un raduno nazionale che porta nel nostro paese gente da tutta l'Italia, un evento partito in sordina e trasformatosi, in poco tempo, in un appuntamento molto atteso".