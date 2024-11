Isotta Tom torna con 'Buongiorno Amore': ''L'ironia non deve mai mancare in una coppia''

La cantautrice Isotta Tom torna con “Buongiorno amore”, il nuovo singolo che racconta una prima convivenza tra due giovani dal frigo vuoto e dal cuore pieno che si mandano a quel paese con stile perché alla fine sono l’uno il grande amore dell’altra.

Con una produzione leggera e frizzante, il brano porta un tocco di energia primaverile, preparando il pubblico al periodo natalizio grazie al tono vivace e spensierato.

Scritto dalla stessa Isotta Tom e prodotto da Fabrizio Chiappello (in arte Cit) presso lo studio di registrazione storico Transeuropa di Torino, “Buongiorno amore” è frutto dell’idea concepita nel 2020 durante una collaborazione creativa con Giovanni Pilati, imprenditore e cantautore, al termine della loro esperienza comune a RdsAcademy2018: l’idea che insultare amorevolmente sia possibile.

L’artista ha dichiarato: “È una canzone scritta col cuore – spiega Isotta Tom – che ride e si prende in giro, poiché il cuore non riesce mai a ribellarsi a un amore forte, nonostante gli alti e bassi della relazione mettano a dura prova. La soluzione è sempre l’ironia e la comunicazione sincera tra due persone che si vogliono bene.” E prosegue: “Vorrei che questa canzone fosse una dedica per chi, nonostante le sfide della vita, è al nostro fianco ogni giorno. L’ho scritta pensando all’idea di una casa, di un amore giovane e della prima convivenza.”

“Buongiorno amore” invita a ritrovare leggerezza e sorriso nelle piccole difficoltà della vita di coppia, ricordando che ironia e comunicazione sono il segreto per trasformare anche i momenti più sfidanti in momenti di tenerezza.

Ascolta Isotta Tom:

Isotta Tom | Spotify