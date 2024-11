Buona la prima per l’ASD Trinitapoli 2024: trionfo 4-1 contro la Polisportiva Trani

TRINITAPOLI – Esordio vincente per l'ASD Trinitapoli 2024, che inaugura il campionato di Terza Categoria BAT girone unico con una convincente vittoria per 4-1 contro la Polisportiva Trani. La squadra di casa, guidata da mister Vincenzo Di Paola, ha mostrato superiorità sia in solidità che in preparazione atletica, confermando il buon lavoro svolto in fase di preparazione.Protagonista indiscusso dell'incontro è stato il bomber Venanzio Bombino, che ha siglato una tripletta. La sua prima rete è arrivata al 35’ del primo tempo su calcio di rigore, seguita da un secondo gol al 42’. La terza rete della partita è stata firmata al 12’ del secondo tempo dal giovane Falco. Infine, quasi allo scadere, Bombino ha completato la sua prestazione segnando il quarto gol al 45’ del secondo tempo.Grande soddisfazione per il presidente della società, Beniamin Elvis Calin, che ha elogiato i suoi ragazzi per la prestazione. Entusiasmo palpabile anche sugli spalti, dove i tifosi locali hanno sostenuto la squadra per tutta la durata della partita. Presente sugli spalti anche il sindaco di Trinitapoli, Francesco Di Feo, che ha tifato per i colori della città.Con questo successo, l’ASD Trinitapoli 2024 dimostra di essere una squadra determinata e ben preparata, pronta a dare battaglia per tutta la stagione, sostenuta dall'entusiasmo dei suoi tifosi. (Michele Mininni)