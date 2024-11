Delegazione della comunità palestinese in visita a Ruvo di Puglia: il sindaco Chieco riafferma la solidarietà e la richiesta di pace

RUVO DI PUGLIA – Questa mattina una delegazione della comunità palestinese di Puglia e Basilicata ha visitato Ruvo di Puglia per incontrare il Sindaco Pasquale Chieco e ringraziare il Comune per il sostegno dimostrato al popolo palestinese. Il gesto simbolico dell’esposizione della bandiera palestinese sul Municipio per oltre quaranta giorni ha espresso un forte messaggio di solidarietà e vicinanza alla popolazione civile di Gaza e Cisgiordania, colpita duramente dalla crisi umanitaria in corso.L’incontro ha offerto un’opportunità di riflessione sulla difficile situazione nei territori palestinesi, con particolare attenzione alle gravi conseguenze della violenza e del mancato accesso agli aiuti umanitari per i civili. La bandiera palestinese è stata successivamente trasferita all’interno del Municipio, dove sarà ancora visibile per ricordare la posizione del Comune.In una nota, il Sindaco Chieco ha espresso la sua preoccupazione e solidarietà nei confronti del popolo palestinese, condannando la violenza e chiedendo un impegno attivo per la pace. "La popolazione civile palestinese è sottoposta a un autentico massacro sotto lo sguardo inerte del mondo," ha dichiarato Chieco, sottolineando che l'indifferenza verso questa tragedia è inaccettabile. “Noi a Ruvo non siamo indifferenti, l’indifferenza non ci appartiene,” ha ribadito, spiegando che il dramma in atto non può essere considerato come qualcosa di lontano e irrilevante per la comunità.Chieco ha anche affrontato la richiesta di alcuni consiglieri locali di destra di rimuovere la bandiera come espressione di dissenso. In risposta a questa richiesta, Chieco ha chiarito di aver avuto un colloquio costruttivo con il Prefetto, il quale non ha mai chiesto la rimozione del vessillo. "Per me è troppo importante la tragedia che si sta abbattendo su 2 milioni di civili inermi," ha detto, aggiungendo che la bandiera resterà esposta nel suo ufficio, a testimoniare l'impegno per la pace.Infine, il Sindaco ha ringraziato la delegazione della comunità palestinese per la visita e il confronto. "Siamo e restiamo contro tutte le guerre, siamo e sempre saremo per la pace e il dialogo tra gli uomini," ha concluso Chieco, affermando che Ruvo continuerà a far sentire la sua voce a favore della pace e della dignità di tutti i popoli.