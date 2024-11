'Archeo Yoga - Sulla via della Madre Terra': un viaggio tra cultura, natura e benessere il 10 novembre

TRINITAPOLI - L'appuntamento con "Archeo Yoga - Sulla via della Madre Terra" è fissato per il prossimo 10 novembre, una giornata immersiva dedicata a riscoprire il patrimonio storico e naturalistico della Puglia attraverso un’esperienza che unisce cultura, benessere e connessione con la natura. Organizzato dall’Associazione Tautor e patrocinato dal Comune di Trinitapoli, l'evento mira a valorizzare il territorio offrendo un’occasione per esplorare le proprie radici e ritrovare armonia con l’ambiente.La giornata inizierà con una visita alle storiche Fosse Granarie e al Museo del Grano di Cerignola, luoghi simbolo delle antiche tradizioni agricole pugliesi. I partecipanti avranno l’opportunità di immergersi nella storia del grano e delle tecniche di conservazione usate nei secoli, riscoprendo l’importanza di questi antichi saperi per la vita e l’economia del territorio.Il viaggio proseguirà al Parco Archeologico degli Ipogei di Trinitapoli, un sito ricco di fascino e testimonianze archeologiche, dove i visitatori potranno esplorare le profonde tracce lasciate dai nostri antenati. Questo parco rappresenta una delle principali testimonianze storiche della Puglia, un luogo sacro che permette di rivivere antichi rituali e tradizioni.Al termine della visita, i partecipanti saranno accolti in uno spazio all’aperto per una lezione di yoga dedicata al tema della Madre Terra. Questa pratica, aperta a tutti i livelli, permetterà di ritrovare un equilibrio tra corpo e spirito, in armonia con la natura circostante. “Sarà un momento di connessione tra passato e presente, corpo e spirito” ha commentato la presidente di Tautor, Mariangela Lo Zupone.Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero 349 1641909.