Calenda su Amati in Giunta regionale Puglia: 'Azione non è in giunta'

BARI - "In merito all’ingresso nella Giunta regionale della Puglia di Fabiano Amati, la posizione di Azione è chiara: Azione non è in giunta," ha dichiarato Carlo Calenda, segretario nazionale del partito, precisando la netta distanza della formazione politica rispetto alla scelta del consigliere regionale pugliese.Calenda ha rimarcato come il partito non condivida quella che definisce una decisione "personale e opportunistica" di Amati. Pur essendo membro di Azione, Amati ha scelto di unirsi all'esecutivo regionale senza alcun coinvolgimento o supporto del partito a livello ufficiale. "I nostri consiglieri continueranno a valutare nel merito i singoli provvedimenti che arrivano in Consiglio regionale," ha spiegato Calenda, "sostenendo tutto quello che riterremo utile per i cittadini pugliesi."La dichiarazione di Calenda ribadisce dunque la linea di Azione in Puglia: indipendenza critica su ogni proposta legislativa, pur senza partecipare alla Giunta, confermando così la volontà del partito di mantenere una distanza chiara e definita rispetto a dinamiche che considera esclusivamente individuali.