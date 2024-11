Halloween di vandalismo a Taranto: uova e sassi contro gli autobus di Kyma Mobilità

TARANTO - Nella serata di Halloween, giovedì 31 ottobre, dalle ore 18.00 alle 22.30, diversi autobus di Kyma Mobilità sono stati bersagli di atti vandalici: uova e pietre sono state lanciate contro i mezzi pubblici, causando danni e disagi in vari quartieri di Taranto. In totale, sono stati registrati undici episodi di vandalismo, con cinque autobus costretti a interrompere la corsa e un autista colpito dalle uova mentre stava facendo una fermata.Le aree più colpite sono state il quartiere Tamburi, via Liguria, la Zona 167 di Statte e il rione Salinella, dove tre autobus hanno subito danni. In quattro dei casi, è stato necessario richiedere l'intervento delle forze dell'ordine per riportare la situazione sotto controllo.Il Presidente di Kyma Mobilità, Daniele D’Ambrosio, ha espresso solidarietà al personale colpito e ha commentato: «Esprimo la vicinanza mia personale, del CdA e di tutta l’azienda ai dipendenti coinvolti, rinnovando la nostra disponibilità a promuovere azioni che possano contribuire a ridurre questo fenomeno. Abbiamo in programma iniziative di sensibilizzazione, già a partire dal prossimo periodo natalizio, per incoraggiare comportamenti civili a bordo dei nostri autobus».D’Ambrosio ha poi aggiunto: «Questi atti di vandalismo, come i danni alle nostre pensiline e cassonetti o ad arredi urbani e verde pubblico, sono intollerabili e ingiustificabili. Non possiamo permettere che pochi incivili compromettano il percorso di cambiamento che sta trasformando la città, grazie all’Amministrazione comunale. Taranto può e deve cambiare in meglio».