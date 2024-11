Sfilate e show cooking nella terza giornata di Promessi Sposi

BARI - Sabato 2 novembre, dalle 10, nel Nuovo Padiglione della Fiera del Levante si terrà la terza giornata della XXXVIII edizione del Salone internazionale "Promessi Sposi, il matrimonio in vetrina", durante la quale si svolgeranno diversi show cooking con ospiti d’eccezione, numerose sfilate e il concorso “Un giorno da modella”.La manifestazione, diventata punto di riferimento esclusivo per il Destination Wedding della Regione Puglia, promette ancora una volta di costruire a 360° il giorno del matrimonio, con la possibilità di poter scegliere ogni dettaglio per organizzare la cerimonia e i festeggiamenti, avendo a disposizione un’offerta commerciale senza eguali e che abbraccia tutte le fasce di prezzo. Con un incremento del 15% rispetto allo scorso anno, sono 270 gli espositori che proporranno prodotti e servizi che riguardano il variegato mondo delle nozze, tra atelier, sale ricevimenti, wedding planner, fotografi, agenzie di viaggio, fiorai, gioiellerie e attività specializzate nell’arredo e nella vendita di oggettistica, confetti e bomboniere, e tanto altro. Degna di nota sarà inoltre la presenza dei produttori di abiti da sposa, sposo e cerimonia e accessori provenienti da tutta la Puglia e da altre regioni d’Italia.Evento speciale di questa terza giornata è il contest “Un giorno da modella” (in programma alle 16.30), organizzato in collaborazione con la celebre rivista White Sposa e dedicato alle future spose che sfileranno in abito bianco per vincere fantastici premi come una cucina, un abito da sposa, una coppia di fedi e molto altro. Le dieci concorrenti che sono state selezionate durante i casting seguiranno un piccolo corso di portamento, saranno truccate e pettinate come delle vere modelle e sfileranno dinnanzi ad una giuria di esperti che valuterà portamento, grazia e bellezza.A seguire si terranno le sfilate del “Promessi Sposi Bridal Show” con tanti brand in passerella: Giotta Spose, GD Couture Sposa, Sposa In, Giusy Garzia Atelier. A presentare sarà Manila Nazzaro, conduttrice radiotelevisiva, attrice ed ex modella che nel 1999 è stata eletta Miss Italia.Nell'area Levante Cake, invece, saranno ospitati Carmela Moffa e Antonio Capuano, campioni del mondo CMG e PDLM, Fabio Caldarulo da Bake Off Italia e Nino Marzocca, Antonio Minenna, Giudice AIC e Premio Chef del Cinema 2024. Tutti loro si cimenteranno nella realizzazione di squisiti dolci realizzati con tecniche particolari.In programma, inoltre, anche numerosi cooking show. Alle 11 sarà il turno di chef Stefano Pietanza (Dimora Mazzaro), alle 12 della collega Rina Bellapianta (Lo Smeraldo), prima donna in Puglia a ricoprire il ruolo di executive chef, alle 13 di Pietro Pezzolla (Relais Il Santissimo). Alle 14, poi, toccherà a Giuseppe Pedone (Tenuta Pinto), che sarà seguito alle 16 da Giovanni Serafino (Polvere di Rose) e alle 17 da Antonio Pulini (Villa La Siragusa).Per accedere al Salone internazionale Promessi Sposi di Bari si può scaricare il biglietto ridotto dal sito bari.promessisposi.info e presentarlo al botteghino col solo contributo di 2 €.Giovedì 31 ottobre dalle 16.00 alle 21.00Venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 novembre dalle 10.00 alle 21.00