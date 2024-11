Capodanno 2025 a Bari con la Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026

Il viaggio della Fiamma: Bari tra le tappe chiave

Il passaggio della Fiamma a Bari è previsto per la serata del 31 dicembre 2025, come parte del percorso che la vedrà toccare anche altre città pugliesi: Taranto (29 dicembre) e Lecce (30 dicembre). Ogni giornata si concluderà con l’accensione del braciere olimpico, cuore delle celebrazioni locali.

A Bari, l’evento includerà spettacoli musicali, performance artistiche e attività che coinvolgeranno le comunità locali, trasformando l’arrivo della Fiamma in una festa che unirà cultura, sport e intrattenimento.

Un viaggio simbolico per l’Italia

Il Viaggio della Fiamma inizierà il 26 novembre 2025 a Olimpia, in Grecia, con la tradizionale accensione del fuoco sacro. Dopo il suo arrivo a Roma il 4 dicembre, la Fiamma percorrerà oltre 12.000 chilometri in Italia, attraversando tutte le 110 province del Paese in 60 tappe.

La Fiamma toccherà siti di grande valore storico e culturale, molti dei quali iscritti nella lista del patrimonio UNESCO, per celebrare l’incredibile ricchezza dell’Italia. Questo itinerario sarà un’occasione unica per ispirare le nuove generazioni e diffondere i valori di amicizia, pace e inclusività propri del movimento olimpico e paralimpico.

Dichiarazioni del Comitato Milano Cortina 2026

Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, ha sottolineato il potere dello sport come elemento di unione:

“Ogni passo di questo viaggio diventerà un momento di celebrazione e riflessione, ricordandoci che lo sport può abbattere barriere e costruire ponti. La Fiamma Olimpica è un simbolo universale che accende nei cuori delle persone la consapevolezza di far parte di qualcosa di più grande”.

Andrea Varnier, CEO della Fondazione, ha aggiunto:

“Con il Viaggio della Fiamma, Milano Cortina 2026 entrerà nelle case di tutti gli italiani, portando l’energia dei Giochi in ogni angolo del Paese. Sarà un’occasione unica per celebrare lo spirito di squadra e il futuro radioso che lo sport ci invita a costruire”.

Il Capodanno olimpico a Bari: un evento imperdibile

L’arrivo della Fiamma a Bari il 31 dicembre 2025 sarà un’occasione straordinaria per salutare il nuovo anno, con una celebrazione che unirà tradizione e innovazione. La Fiamma Olimpica, simbolo di unità e pace, sarà il centro di una serata che promette di accendere l’entusiasmo della città e dei suoi cittadini per i Giochi di Milano Cortina 2026.

Un’opportunità imperdibile per Bari di brillare sul palcoscenico nazionale e internazionale, inaugurando il 2026 con lo spirito di inclusività e speranza che solo lo sport sa trasmettere.