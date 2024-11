A Bari arriva il family show ''Alis new world''

Un grande ritorno a Bari. Dopo il successo di “ALIS” nel dicembre del 2022 con quattro sold out e oltre 8500 persone di pubblico, torna in città, in esclusiva per la regione Puglia, il family show per tutta la famiglia che ha strabiliato il mondo. ALIS NEW WORLD, uno spettacolo completamente nuovo, con nuovi artisti e nuove emozioni, in una veste ancor più entusiasmante.

Il Palaflorio ospiterà ben quattro repliche dello spettacolo che vede in scena un cast stellare

composto dai Top Performers dal Cirque du Soleil e dai migliori artisti internazionali del cirque and performing arts contemporaneo. Un’élite di professionisti scelti, applauditi e premiati sui palcoscenici più importanti del mondo. Talento, eccellenza e unicità i requisiti d’obbligo per entrare a fare parte della Compagnia “Le Cirque Top Performers”, considerata dagli addetti del settore la realtà europea più importante in questo genere di show.

Acrobati, giocolieri, aerialisti, equilibristi, comici, capaci di meravigliare con esibizioni ai limiti delle possibilità umane, tenendo il pubblico col fiato sospeso.

Scenografie, luci e coreografie saranno in grado di regalare atmosfere coinvolgenti e suggestive, insieme a una colonna sonora avvincente creata appositamente per lo spettacolo.

In quasi due ore di divertimento ed emozioni ALIS prende per mano lo spettatore e lo rende partecipe attraverso un filo conduttore che attinge dalla letteratura fantastica dell’‘800 e dal capolavoro senza tempo di Lewis Carroll.

Ma attenzione: la storia sullo stage non ha un inizio o una fine. E’ un’esperienza che porta alla scoperta dell’imprevedibile, di ciò che non si aspetta, per imparare di nuovo a meravigliarsi.

Gianpiero Garelli, Fondatore e Presidente della compagnia “Le Cirque Top Performers” non nasconde l’entusiasmo per questa adrenalinica avventura: “Siamo orgogliosi di tornare in una città che tanto ci ha amati e vogliamo strabiliare il pubblico con un vero e proprio show a tutti gli effetti, con performers incredibili e una coreografia da favola: luci, musiche e video incanteranno grandi e piccini. In questi dieci anni di attività abbiamo sempre migliorato la nostra offerta, ma stavolta siamo certi che resterete davvero a bocca aperta. Sognate insieme a noi!”