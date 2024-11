Castellana Grotte, Multiservizi SpA: raccolta differenziata da record a ottobre 2024

CASTELLANA GROTTE - A Castellana Grotte (Ba), il mese di ottobre 2024 ha segnato un traguardo storico nella gestione dei rifiuti, raggiungendo ben il 72% di raccolta differenziata, dato più alto mai registrato fino ad oggi. È la Multiservizi SpA, società in house che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti nel comune, a registrare questo risultato record (a cui ci si era già avvicinati a giugno scorso, quando il dato aveva superato il 71%), che rappresenta un notevole passo avanti e l’incoronamento di un anno che, in generale, si sta rivelando estremamente positivo per la raccolta differenziata. Attualmente, la media annuale del servizio di raccolta si attesta al 68,36%, un dato che fa ben sperare per il raggiungimento di un risultato finale vicino o superiore al 68%. Questo valore è significativamente più alto rispetto al 62% registrato a fine 2023, segnando un incremento importante di circa 6 punti percentuali. Inoltre, la media di quest’anno supera ampiamente la soglia del 65% stabilita dalla Regione Puglia, limite minimo necessario per evitare sanzioni.L’incremento della raccolta differenziata è attribuibile a vari fattori, tra cui la riduzione del rifiuto secco residuo, che ad ottobre 2024 ha registrato una diminuzione del 20% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Traguardo che è stato raggiunto anche grazie all’intensificazione dei controlli sul territorio, che hanno contribuito a sensibilizzare i cittadini verso una gestione più attenta dei rifiuti. Ma un’ulteriore spinta verso l’aumento della raccolta differenziata è stata data dal progetto sperimentale per la separazione di vetro chiaro e vetro scuro, iniziativa attualmente riservata alle utenze commerciali, ma che presto sarà diffusa anche a quelle domestiche, e resa possibile grazie ai finanziamenti del bando Anci-CoReVe. Significativo, infatti, come ad ottobre 2024 sia raddoppiato il conferimento del vetro rispetto ai mesi precedenti.Il presidente della Multiservizi SpA, Michele Pote, ha espresso grande soddisfazione per i risultati raggiunti: “Questo dato ci inorgoglisce. Siamo in attesa che venga confermato dalle verifiche regionali, ma siamo fiduciosi che eventuali variazioni saranno minime. I dati generali del 2024 confermano un trend positivo e prevediamo una media annuale nettamente superiore a quella del 2023, anno in cui il servizio di raccolta porta a porta si è consolidato. Questo miglioramento è dovuto di certo alla maggiore sensibilità dei cittadini, ma anche al lavoro degli operatori e all’organizzazione interna della Multiservizi, al lavoro svolto in sinergia dal Consiglio di Amministrazione e alla collaborazione operativa del funzionario direttivo e del caposquadra sul campo, elementi che hanno permesso di stabilizzare il sistema e garantire risultati sempre più elevati”.A breve il nuovo sistema di differenziazione del vetro, già attivo per le attività commerciali, sarà disponibile anche per le utenze domestiche, con Castellana Grotte che sarà primo comune in Puglia ad adottare la raccolta separata del vetro chiaro dal vetro scuro, pratica che consente un riciclo più efficiente, migliorando la qualità del materiale recuperato. “La sperimentazione per le attività commerciali ha già portato risultati al di sopra delle aspettative - conferma il presidente Pote - e si prevede che con l’estensione del servizio si possa ottenere un’ulteriore spinta ai dati sulla raccolta differenziata. Oltre ai vantaggi ambientali, questo nuovo servizio potrà comportare anche benefici economici: minori costi di smaltimento e una possibile riduzione della TARI”. Per garantire un avvio efficace del nuovo sistema, a breve saranno diffuse tutte le informazioni necessarie, coinvolgendo e sensibilizzando i cittadini sulle nuove modalità di separazione del vetro e sui benefici ambientali ed economici che ne deriveranno.Castellana Grotte si sta consolidando come un modello positivo nella gestione dei rifiuti, dimostrando come organizzazione, innovazione e collaborazione possano portare a risultati concreti. Questo nuovo record rappresenta molto più di una cifra: è il simbolo di un percorso di cambiamento culturale in cui la comunità si unisce per perseguire un obiettivo comune, quello della sostenibilità ambientale e di un futuro più pulito per tutti.