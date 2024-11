Champions League: Real Madrid-Milan 1-3, Lille-Juventus 1-1, Bologna-Monaco 0-1

Ac Milan fb

Real Madrid-Milan 1-3: Colpo dei rossoneri al Bernabéu

Il Milan dopo 15 anni espugna il Bernabeu, battendo il Real Madrid per 1-3. A passare in vantaggio al 12' è il Diavolo con l'incornata di Thiaw su calcio d'angolo di Pulisic. Il pareggio madridista arriva con Vinicius jr che trasforma il calcio di rigore per fallo commesso da Emerson Royal. La partita è piena di emozioni con i rossoneri che si riportano avanti al 42' con Morata bravo a battere Lunin su tapin dopo la respinta del portiere ucraino su conclusione di Leao. I blancos cercano di raggiungere il pari, ma devono subire la terza rete con Reijders al 73' che su assist di Leao batte da due passi Lunin.

Lille-Juventus 1-1: Pari sofferto per i bianconeri

La Juventus ha ottenuto un pareggio prezioso sul campo del Lille, nonostante una partita complicata. I padroni di casa sono passati in vantaggio nel primo tempo grazie a Jonathan David, che ha trafitto Di Gregorio con un preciso tiro angolato. La Juventus ha faticato a reagire e ha trovato il pareggio solo nella ripresa, quando Dusan Vlahovic ha trasformato un rigore. Nonostante il pressing finale dei francesi, la squadra di Thiago Motta è riuscita a mantenere il risultato, portando a casa un punto importante nella corsa alla qualificazione.

Bologna-Monaco 0-1: Decisivo Kehrer per i monegaschi

Il Bologna ha subito una sconfitta di misura contro il Monaco al Dall’Ara, perdendo 0-1. Il gol della vittoria per i monegaschi è arrivato grazie a Thilo Kehrer, che ha segnato nel primo tempo con un colpo di testa su calcio d’angolo. Nonostante l’impegno dei felsinei, che hanno provato a reagire e a spingere per il pareggio, il Monaco è riuscito a difendere il vantaggio, portando a casa tre punti fondamentali per la classifica del girone. Il Bologna resta così in una posizione delicata e dovrà ottenere risultati positivi nelle prossime partite per continuare a sperare nella qualificazione. (Piero Chimenti)