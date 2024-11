'Leucasia' di Carlo Stasi vince al Film Festival di Matera

LECCE - Il Liceo “De Giorgi” di Lecce porta la leggenda di Leucàsia, di Carlo Stasi, al Matera Film Festival. La storia di Carlo Stasi continua a stupire vincendo il XVIII Booktrailer Film Festival grazie ad un video degli studenti del Liceo “De Giorgi”.Giovedì 7 novembre 2024, gli studenti delle classi 3^L e 3^G del Liceo Scientifico “Cosimo De Giorgi” di Lecce parteciperanno alla 5^ Edizione del Matera Film Festival, in cui saranno proiettati i booktrailer selezionati al XVIII edizione del progetto europeo “Booktrailer Film Festival” (BFF) organizzata dal Liceo Scientifico “Calini” di Brescia, responsabile scientifica del progetto, la prof.ssa Laura Forcella ed il dirigente scolastico Marco Tarolli che ha evidenziato “la rilevanza del riconoscimento e il valore formativo dell’iniziativa” che ha coinvolto alle ore 11:00, presso il CineTeatro Comunale “G. Guerrieri” di Matera, la Presidente della Lucana Film Commission Margherita Gina Romanello aprirà i lavori di presentazione dei booktrailer dei libri di autori classici come Manzoni, Wilde, Calvino, Dostoievskij, Murakami, Ovidio, o recenti come Carrère, Broder prodotti da alcune scuole del Sud Italia, cioè i Licei di Pescara, Larino, Matera, Teramo, Cava de’ Tirreni, Salerno.Il libro “Leucasia the Legend” (Capone Editore, Cavallino 2022, 2023, 2024) di Carlo Stasi è stato presentato da un video realizzato dagli alunni della classe 3^L del Liceo “De Giorgi” Giorgia Gallo, Sofia Paparella, Giorgia Longo, Ilaria Dima con riprese di Oreste Walter Ferrero nel progetto lettura del docente di Lettere Massimiliano Cananà.Il booktrailer, visibile su youtube al link https://www.youtube.com/watch?v=o-w1N0aaeu8 , prodotto dal liceo leccese è stato selezionato, oltre che per la bellezza dei paesaggi salentini ed il fascino della storia, perché presenta una storia originale, cioè quella di Leucasia, Aristula e Melisso, che è stata erroneamente considerata una leggenda popolare, ma è invece frutto della fantasia dello scrittore salentino Carlo Stasi, ripetutamente pubblicata in diverse edizioni nel corso degli anni (1993, 1996, 2001, 2008, 2012) insieme ad altri racconti dello scrittore.Nel volume presentato qui il racconto è pubblicato con traduzione inglese a fronte, copertina di Massimo Pasca, prefazione di Maurizio Nocera che ricostruisce come l'autore abbia creato la storia diventata "leggenda".