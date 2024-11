Colite ulcerosa, al De Bellis evento per i pazienti

CASTELLANA GROTTE - L’Irccs “S. de Bellis” di Castellana Grotte ha ospitato uno dei tre incontri nazionali, l’unico al sud, dedicato ai pazienti con colite ulcerosa nell’ambito della campagna “Colite Ulcerosa-Io esco” promossa da Alfasigma insieme all’Associazione Nazionale per le Malattie Infiammatorie croniche dell’intestino.“Non ci poteva essere titolo migliore per promuovere, sensibilizzare e parlare di questa patologia cronica che interessa 5 milioni di persone al mondo ed oltre 330mila in Italia e siamo onorati di essere stati selezionati dai promotori tra le tre strutture italiane nelle quali si svolgono questi eventi”, ha dichiarato nel suo saluto in apertura dei lavori il presidente del Civ dell’istituto pugliese specializzato in gastroenterologia Enzo Delvecchio che si è detto “entusiasta per il format utilizzato: un vero e proprio “be to be” dove i pazienti hanno avuto l’opportunità di dialogare direttamente con un team multidisciplinare di medici esperti. Ed è proprio questo il senso della campagna “Io esco, la vita è più bella fuori e si vede”, ovvero, - ha concluso Delvecchio - quello di dare la possibilità a tutti coloro che convivono intimamente e segretamente con la patologia e i suoi sintomi, di uscire, di parlare, di socializzare e di vivere una vita migliore”.Tra i protagonisti del confronto diretto con i pazienti il responsabile dell’Unità Operativa di Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali del “De Bellis”, il dottor Mauro Mastronardi, che ha sottolineato “il ruolo di centro regionale di riferimento per le Ibd svolto dall’Irccs con circa duemila pazienti seguiti da un team multidisciplinare in grado di sviluppare un piano terapeutico personalizzato implementando l’ascolto e la relazione medico paziente con l’obiettivo di costruire una nuova normalità perché vivere con la colite ulcerosa non significhi più accettare limiti”. Il dottor Mastronardi ha anche messo in evidenza le sperimentazioni cliniche di nuovi farmaci in corso presso il “De Bellis”.