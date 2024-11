Confagricoltura Bari-Bat lancia la terza serie di attività informative con il progetto TANGO-Circular Project

BARI - L'obiettivo è quello di formare giovani, agricoltori, tecnici, periti agrari, agronomi e imprenditori per sensibilizzarli all’attuazione del concetto di economia circolare in agricoltura. Questo sarà possibile attraverso incontri gratuiti di formazione che mirano a valorizzare le pratiche di recupero e smaltimento dei rifiuti plastici e ottenere nuove opportunità di riscontro economico in agricoltura.“Questo progetto – dichiara Roberta Monopoli, responsabile Formazione e Comunicazione di Confagricoltura Bari – Bat - si propone di sensibilizzare le imprese agricole, ma soprattutto le figure specializzate del settore, su tematiche legate all'economia circolare, all'uso efficiente delle risorse naturali e alla riduzione dell'impatto ambientale, creando profitto per gli agricoltori. L'iniziativa - continua Monopoli- mira a favorire l'innovazione, la sostenibilità e la competitività delle aziende agricole attraverso l'introduzione di pratiche innovative che possano trasformare i processi produttivi in un modello sempre più sostenibile”.Uno dei mezzi per raggiungere questo obiettivo è quello di rendere accessibile il materiale formativo sviluppato nell'ambito di TANGO-Circular, progetto internazionale, cui principale attore in Italia e’ l’Università della Basilicata, attraverso il coordinamento del prof. Pietro Picuno e del suo dipartimento.Gli incontri offriranno opportunità di formazione su tematiche specifiche come il riciclo dei materiali, la gestione dei rifiuti agricoli, l'efficienza energetica e le soluzioni tecnologiche per migliorare la produttività. Oltre alle attività in aula, sono previste visite in campo presso aziende che si occupano di recupero e riciclo delle materie plastiche ( teli, reti, manichette…) per dimostrare concretamente come lo smaltimento dei rifiuti agricoli possa essere efficacemente gestito e produrre reddito per gli imprenditori agricoli."Il nostro obiettivo - spiega Massimiliano Del Core , Presidente di Confagricoltura Bari-Bat - è supportare le imprese agricole del territorio nell'adozione di soluzioni innovative che possano coniugare sviluppo economico e tutela dell'ambiente : TANGO-Circular Project rappresenta un passo importante verso un futuro più verde e resiliente”.Il corso garantisce il riconoscimento dei crediti da parte di: Co.Re.Pa. Puglia, dagli Agrotecnici Bari/BAT.Le attività saranno rivolte a tutti gli operatori del settore e si svolgeranno tra Andria, Terlizzi, Noicattaro, Polignano e Rutigliano dal 18 novembre al 4 dicembre, per un totale di sei appuntamenti.