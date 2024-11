Consiglio regionale, Forza Italia critica la maggioranza di centrosinistra per la gestione delle responsabilità: “C’è un caso Puglia”

BARI - Il Gruppo di Forza Italia al Consiglio Regionale, composto dai consiglieri Paride Mazzotta, Napoleone Cera, Paolo Dell’Erba, Massimiliano Di Cuia e Giuseppe Tupputi, ha duramente criticato l’atteggiamento della maggioranza di centrosinistra e del presidente Emiliano, accusandoli di voler esercitare il potere senza però assumersi le responsabilità delle decisioni politiche. In particolare, la polemica si è concentrata sulla gestione della sanatoria per l’occupazione senza titolo degli immobili di edilizia popolare.“Oggi è diventato evidente che alla maggioranza piace gestire il potere, ma non anche assumersi la responsabilità delle scelte”, affermano i consiglieri di Forza Italia. “Il presidente Emiliano ha mostrato chiaramente il suo pensiero: o la minoranza accetta di condividere la responsabilità della sanatoria o il centrosinistra non la voterà. Ma no, caro Emiliano, noi non metteremo la firma su una sanatoria per l’occupazione senza titolo degli alloggi popolari”.Secondo i consiglieri, questa posizione mette in luce un problema più ampio nella gestione regionale, che chiamano “il caso Puglia”. Forza Italia denuncia quello che considera un atteggiamento politico volto a consolidare posizioni di potere e a distribuire incarichi senza prendere decisioni chiare e responsabili per i cittadini pugliesi. “Se la maggioranza intende governare solo per la gestione delle poltrone, senza assumersi la responsabilità di provvedimenti chiave per la regione, allora saranno i cittadini pugliesi a valutare le conseguenze”, avvertono i consiglieri.Il gruppo di Forza Italia conclude la nota sottolineando come questa gestione rischi di minare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni regionali e rimarca la necessità di un’amministrazione trasparente e decisa, che affronti con chiarezza le questioni critiche della Puglia, a partire dall’edilizia pubblica.