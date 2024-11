Stadio della Vittoria: online l'avviso per la concessione in uso a favore delle arti marziali

BARI - È in pubblicazione, a questo link , l’avviso per la concessione in uso – della durata di dieci anni - dei locali di proprietà comunale ubicati all’interno dello Stadio della Vittoria, da destinare allo svolgimento di attività sportive nel settore delle arti marziali.L’avviso è rivolto ad associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alla FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) o alla FITA (Federazione Italiana Taekwondo) e iscritte all’apposito registro CONI.I locali individuati sono suddivisi come da planimetria (allegato 5) disponibile sulla pagina dell’avviso. I soggetti interessati, entro lunedì 25 novembre, sono tenuti a effettuare obbligatoriamente un sopralluogo dei locali tramite appuntamento da richiedere via mail all’indirizzo della ripartizione Culture e Sport, rip.cultura@comune.bari.it , cui dovrà seguire la relativa attestazione di sopralluogo, da redigere utilizzando lo schema allegato (allegato 2) all’avviso.I concorrenti che intendono partecipare dovranno compilare apposita richiesta, utilizzando lo schema di domanda (allegato 1) che dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante e accompagnato da un documento di riconoscimento in corso di validità. All’istanza dovranno essere allegati anche l’attestazione di sopralluogo, l’atto costitutivo e statuto della società o delle ATI, la dichiarazione sostitutiva delle certificazioni (allegato 3) e il consenso al trattamento dei dati personali e informativa privacy (allegato 4).L’assegnatario avrà l’onere di provvedere a proprie cure e spese alla manutenzione ordinaria dei locali, alle utenze (acqua, energia elettrica, gas, telefonia, gasolio, ecc.) da intestare a proprio nome, alla pulizia, all’alimentazione degli impianti tecnici, al pagamento di oneri, permessi, tasse e tributi e a garantire un adeguato servizio di vigilanza di tutti gli spazi concessi in uso e delle relative pertinenze.La documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo cultura.comunebari@pec.rupar.puglia.it entro le ore 12 del 2 dicembre 2024.Eventuali ulteriori informazioni dovranno essere richiesti via mail all’indirizzo rip.cultura@comune.bari.it