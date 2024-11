Convegno Banca d'Italia: 'L'economia della Puglia – Aggiornamento congiunturale e aspetti strutturali'

TARANTO – La Banca d'Italia, in collaborazione con l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, promuove il convegno intitolato “L'economia della Puglia: aggiornamento congiunturale e aspetti strutturali”.

L’incontro si terrà mercoledì 27 novembre alle ore 10.30, presso la Sala Conferenze del Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture, situato in via Duomo 259, Taranto.

Obiettivi del Convegno

L’evento mira a fornire un quadro aggiornato dell’andamento economico della Puglia, analizzandone sia gli aspetti congiunturali sia le caratteristiche strutturali. Sarà un’occasione per approfondire temi cruciali legati allo sviluppo regionale, alla competitività del tessuto produttivo e all’analisi delle sfide economiche e sociali che il territorio si trova ad affrontare.

Programma e partecipazione

Il programma dettagliato dell’evento sarà illustrato durante il convegno e prevede interventi di esperti economici e rappresentanti istituzionali.

Per esigenze organizzative, è richiesto di confermare la partecipazione entro venerdì 22 novembre 2024.

La conferma può essere inviata alla sede di Bari della Banca d’Italia tramite:

Telefono : 080 573 1430

: 080 573 1430 E-mail: bari.eventi@bancaditalia.it

Un appuntamento imperdibile

Il convegno rappresenta un momento importante per approfondire le dinamiche economiche della Puglia, favorendo il dialogo tra il mondo accademico, le istituzioni e gli attori economici del territorio.