Dietro le quinte di MSC World America, l'innovativa nave da crociera in arrivo ad aprile: avrà un'altalena sospesa sul mare

GINEVRA – Ecco le immagini dietro le quinte di MSC World America, la nuova ammiraglia di MSC Crociere, che sarà ufficialmente battezzata il 9 aprile 2025 a Miami. Le foto, scattate nei cantieri Chantiers de l’Atlantique di Saint-Nazaire, offrono uno sguardo inedito sullo stato di avanzamento dei lavori, rivelando alcuni curiosi particolari della fase finale di allestimento. – Ecco le immagini dietro le quinte di MSC World America, la nuova ammiraglia di MSC Crociere, che sarà ufficialmente battezzata il 9 aprile 2025 a Miami. Le foto, scattate nei cantieri Chantiers de l’Atlantique di Saint-Nazaire, offrono uno sguardo inedito sullo stato di avanzamento dei lavori, rivelando alcuni curiosi particolari della fase finale di allestimento.





La nave, 23ª della flotta MSC, è un’evoluzione della World Class, con un design che combina eleganza e funzionalità. Ogni area è stata ripensata per offrire un’esperienza più personalizzata, con nuovi spazi e concept inediti. Tra questi, spicca The Harbour, un’area all’aperto dedicata alle famiglie, con attrazioni pensate per unire relax e divertimento, come Cliffhanger, un’altalena sospesa sul mare che promette di essere una delle novità più sorprendenti.





Anche l’offerta gastronomica si arricchisce di proposte innovative, tra cui il ristorante greco "Paxos" e un comedy club, una novità assoluta per la compagnia. Non mancheranno conferme come l’area esclusiva MSC Yacht Club, che offre suite di lusso e servizi dedicati per chi cerca un’esperienza riservata.





Le immagini mostrano il minuzioso lavoro che sta portando MSC World America verso il completamento. Dalla scelta dei materiali agli arredi delle cabine, ogni dettaglio è curato per accogliere i viaggiatori che partiranno alla scoperta dei Caraibi a bordo di una nave progettata per rispondere a diverse esigenze, dalla ricerca di avventura al relax.





Con meno di cinque mesi al varo, MSC World America si prepara a entrare nella flotta, portando con sé uno stile contemporaneo e nuove opportunità per chi ama viaggiare.