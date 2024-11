Liceo De Sanctis-Galilei di Manduria, al via gli eventi per l’Offerta Formativa 2025-2026

MANDURIA (TA) - Il Liceo De Sanctis-Galilei di Manduria, punto di riferimento per l’istruzione e la formazione sul territorio, comunica un'articolata Offerta Formativa per l’anno scolastico 2025-2026 con un ricco ciclo di eventi e incontri di orientamento. Si inizia venerdì 29 novembre 2024, con un appuntamento serale “Open night” dalle ore 18. Ultimo appuntamento domenica mattina 19 gennaio 2025 - Il Liceo De Sanctis-Galilei di Manduria, punto di riferimento per l’istruzione e la formazione sul territorio, comunica un'articolata Offerta Formativa per l’anno scolastico 2025-2026 con un ricco ciclo di eventi e incontri di orientamento. Si inizia venerdì 29 novembre 2024, con un appuntamento serale “Open night” dalle ore 18. Ultimo appuntamento domenica mattina 19 gennaio 2025





Con un’ampia gamma di indirizzi e potenziamenti, l’istituto si propone di rispondere alle esigenze formative di ogni studente, promuovendo l’innovazione didattica e il successo scolastico. Si inizia venerdì 29 novembre 2024, con un appuntamento serale “Open night” dalle ore 18 fino alle ore 21, il Liceo si racconterà attraverso la presentazione dei suoi indirizzi di studio, attività didattiche e progetti. L’orchestra del Liceo e le esibizioni teatrali degli studenti renderanno l’evento un’occasione unica per vivere l’atmosfera del De Sanctis-Galilei.





Nei giorni seguenti ci saranno attività di gioco "Open Games" e laboratori per scoprire gli indirizzi di studio: Indirizzo Scientifico (Sede Galilei): 30 novembre 2024 e 11 gennaio 2025, Indirizzo Classico (Sede De Sanctis): 7 dicembre 2024 e 11 gennaio 2025, Indirizzo Linguistico (Sede Galilei): 14 dicembre 2024 e 18 gennaio 2025, Indirizzo Scienze Umane (Sede De Sanctis): 14 dicembre 2024 e 18 gennaio 2025.





Sabato 30 novembre e 7 dicembre 2024 avranno luogo incontri presso l’aula di potenziamento della sede De Sanctis con laboratori natalizi, dove gli studenti potranno conoscere l’ambiente scolastico in modo creativo. In particolare, dalle 9.30 alle 11.00 si svolgeranno presso l’aula di potenziamento della sede "De Sanctis" dei laboratori ricreativi di Natale, ai quali gli studenti potranno partecipare, e conoscere direttamente il nuovo ambiente scolastico.





Inoltre ci saranno pomeriggi "Dopo le tredici" dedicati alla scoperta delle attività extracurriculari del Liceo, tra cui il Laboratorio STE@M, Laboratorio Linguistico, Laboratorio ICDL, Redazione Ufficio Stampa, Orchestra, Liceinscena – I Classici Del Teatro, Liceinscena – Teatro Antico, Edugreen, Biblioteca, Counseling, con il supporto di peer tutor.





Domenica 12 gennaio 2025, ore 09:00 – 13:00 ci sarà la penultima apertura straordinaria per visitare la scuola, dialogare con docenti e peer tutor, e ricevere informazioni dettagliate sugli indirizzi di studio e le attività. Il ricco ciclo di incontri si concluderà Domenica 19 gennaio 2025, dalle ore 09:00 fino alle 13:00 con una festa conclusiva con la premiazione dei vincitori degli Open Games e un momento di celebrazione per la partecipazione e l’entusiasmo degli studenti.





Al centro dell’attenzione, dunque, l’Offerta Formativa del Liceo De Sanctis-Galilei del 2025-2026, che si articolerà nei seguenti indirizzi:

- Classico Tradizionale, con un approfondimento dello studio della civiltà classica e l’integrazione delle competenze linguistiche e critiche e opzione "Classe Senza Voto",

- Classico Comunicazione e Spettacolo, con un potenziamento che si concentra sulle competenze di linguaggio e sulle arti performative.

- Linguistico, con potenziamenti specifici in Inglese e Tedesco, offrendo agli studenti una formazione linguistica e culturale di alto livello, anche grazie a certificazioni internazionali.

- Scientifico, con percorsi di potenziamento in FisMat, Cambridge e Informatica, volti a sviluppare conoscenze avanzate nelle discipline STEM.

- Scienze Umane, con vari potenziamenti, come Neuroscienze e opzione “Classe Senza Voto”, per promuovere un apprendimento personalizzato e consapevole.

- Potenziamento STEAM, per tutti gli indirizzi, che integra Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica, e si concentra sull’educazione ambientale e sull’innovazione sostenibile.

- Potenziamento Giuridico-Economico, Finanza e Management, che prepara gli studenti ad affrontare le dinamiche economiche e giuridiche del mondo contemporaneo.





In totale, il Liceo De Sanctis-Galilei offre 33 ore aggiuntive ogni anno di corso per i potenziamenti, dimostrando il suo impegno nell’offrire opportunità uniche e personalizzate per ogni studente.





"Il nostro liceo è una scuola che guarda al futuro – commenta la Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Maddalena Di Maglie - offrendo agli studenti una formazione completa e innovativa. Con un’attenzione particolare ai temi dell’inclusione, della sostenibilità e delle competenze trasversali, il nostro obiettivo è preparare i giovani a essere cittadini consapevoli e protagonisti del cambiamento".





Le prenotazioni saranno "on line". Occorre compilare il seguente modulo disponibile al seguente link: