Dipendente della Sanitaservice Asl Bat indagato per violenza sessuale su paziente psichiatrica al Dimiccoli di Barletta

BARLETTA - Un dipendente sessantenne della Sanitaservice Asl Bat è al centro di un’inchiesta per violenza sessuale ai danni di una giovane appena maggiorenne, ricoverata nel reparto di Psichiatria dell'ospedale Dimiccoli di Barletta il giorno di Ferragosto. La presunta vittima, affetta da problemi psichici, si è recata in Pronto Soccorso con la madre per denunciare l’accaduto, avviando così le indagini.In questo contesto delicato, il racconto della giovane sarà attentamente analizzato e valutato da una psichiatra, un passaggio fondamentale per stabilire l'affidabilità delle dichiarazioni e delineare la dinamica degli eventi. Subito dopo essere stato identificato, il sessantenne è stato allontanato dal reparto e trasferito ad altri incarichi sul territorio, in attesa dell'esito delle indagini.Sia Asl Bat che Sanitaservice hanno espresso piena disponibilità a collaborare con le autorità, confermando il loro impegno a supportare l'inchiesta. Attualmente è stato disposto l’incidente probatorio, che permetterà di acquisire prove in vista di un eventuale processo.