Donald Trump è il 47° Presidente degli Stati Uniti: battuta Kamala Harris, il tycoon promette una 'Nuova età dell’oro'

Donald Trump fb

Palm Beach, Florida — Donald Trump torna alla Casa Bianca come 47° presidente degli Stati Uniti, segnando un ritorno storico dopo il suo primo mandato come 45° presidente. Con oltre 270 grandi elettori, ha superato la candidata democratica Kamala Harris, garantendosi una vittoria che rimescola la politica americana. Alla celebrazione della vittoria tenutasi a Palm Beach, il tycoon ha promesso una “nuova età dell’oro” e ha assicurato che “fermerà le guerre”, lasciando intendere che la sua presidenza si focalizzerà sulla pace e sulla prosperità. Nel frattempo, fonti vicine riportano che il procuratore starebbe trattando una soluzione per i procedimenti legali aperti contro di lui.

Un Sostegno Trasversale: Il Blocco dei Grandi Elettori

Decisivo il sostegno ricevuto da diverse categorie di elettori: uomini, latinos, giovani e la classe media del Midwest hanno votato in massa per Trump, portandolo oltre la soglia dei 270 grandi elettori necessari. La risonanza della sua campagna ha infatti superato la proposta di Kamala Harris, i cui obiettivi di equità sociale e giustizia non hanno convinto sufficientemente gli elettori. Trump ha inoltre ricevuto congratulazioni da numerosi leader internazionali, sancendo il ritorno dell'influenza repubblicana sulla scena mondiale.

Kamala Harris Accetta la Sconfitta ma Promette di Continuare la Lotta

Nonostante la sconfitta, Kamala Harris ha pronunciato un discorso toccante e motivante alla Howard University di Washington, dove avrebbe dovuto festeggiare una vittoria che non è arrivata. Accolta da una standing ovation, ha dichiarato: "Accetto la sconfitta, ma non la fine della lotta per la libertà". Davanti ai suoi sostenitori, Harris ha sottolineato la necessità di continuare a battersi per la democrazia e per i diritti, invitando i giovani a non arrendersi e a non perdere speranza: "La nostra lealtà alla nazione ci sarà sempre", ha affermato. Ha poi lanciato un chiaro messaggio ai suoi elettori: "Va bene sentirsi tristi, ma sappiate che andrà tutto bene. La cosa importante è non arrendersi mai".

I Democratici in Crisi, i Repubblicani Rafforzano il Controllo del Congresso

L’insuccesso di Harris apre un momento critico per il Partito Democratico, che dovrà fare i conti con la crescente presa dei repubblicani. Oltre alla Casa Bianca, il GOP ha conquistato il controllo del Senato e si trova in vantaggio anche alla Camera dei Rappresentanti, segnando una svolta politica e rafforzando il mandato di Trump. La sconfitta porta Biden a intervenire per un discorso pubblico, offrendo una transizione pacifica e invitando Trump alla Casa Bianca per un incontro.

Reazioni sui Mercati: Wall Street in Crescita e Borse Europee Caute

La vittoria di Trump ha subito inciso sui mercati finanziari: Wall Street ha segnato un balzo del 3,57%, mentre titoli come Tesla e il dollaro hanno visto un apprezzamento significativo. Anche il bitcoin ha registrato un incremento, confermando il clima di fiducia nel mondo finanziario americano. Tuttavia, le borse europee si sono mantenute caute, con Milano in leggero calo, in attesa di comprendere come questa rinnovata leadership influenzerà gli equilibri internazionali.