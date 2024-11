Dramma nella Bat: esplosione di gas a Trinitapoli, muore un uomo

TRINITAPOLI - Tragedia questa mattina a Trinitapoli, nel nord Barese, dove un uomo di 57 anni ha perso la vita a seguito dell’esplosione delle condutture del gas che alimentavano la sua abitazione. L’incidente è avvenuto intorno alle 7:30, quando la vittima ha raggiunto la cucina e ha acceso un fornello, innescando una violenta deflagrazione.L’esplosione è stata di tale potenza da scaraventare l’uomo all’esterno dell’appartamento attraverso una finestra. La moglie della vittima, che si trovava in un’altra stanza al momento dell’incidente, è rimasta illesa. Stando alle prime ipotesi, nelle condutture del gas potrebbe essersi verificato un accumulo che ha causato lo scoppio fatale.L’intero stabile, situato non lontano dal centro cittadino, è stato evacuato in via precauzionale. I vigili del fuoco sono attualmente impegnati nelle verifiche di sicurezza per valutare l’agibilità dell’edificio e scongiurare ulteriori rischi. Le indagini sul caso sono affidate ai carabinieri, che stanno cercando di ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.