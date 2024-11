E-MOBILITY@SCHOOL: Ewiva porta la mobilità elettrica nelle scuole italiane

MILANO – Avvicinare le nuove generazioni alla mobilità elettrica e sensibilizzarle sull’importanza della sostenibilità ambientale: è questo l’obiettivo di E-MOBILITY@SCHOOL - Il viaggio elettrizzante inizia oggi, il progetto didattico promosso da Ewiva, la joint venture di Enel X e Gruppo Volkswagen. L’iniziativa, gratuita per le scuole, coinvolgerà nell’anno scolastico 2024-2025 oltre 500 classi e 12.500 studenti delle scuole superiori in tutta Italia.

Con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e in linea con gli obiettivi dell'Agenda ONU 2030, il progetto mira a fornire ai ragazzi e ai docenti strumenti per comprendere i vantaggi della mobilità elettrica e il suo impatto positivo sull’ambiente, esplorando temi come la riduzione delle emissioni, la transizione energetica e l’innovazione tecnologica.

Un progetto educativo a 360 gradi

Il programma prevede la distribuzione di un kit didattico digitale dedicato a docenti e studenti. Questo materiale affronta temi attuali legati all’Educazione Ambientale, in sintonia con l’insegnamento di Educazione Civica e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, in particolare:

Energia pulita e accessibile (obiettivo 7)

Imprese, innovazione e infrastrutture (obiettivo 9)

Città e comunità sostenibili (obiettivo 11)

Lotta contro il cambiamento climatico (obiettivo 13)

Gli studenti potranno completare un questionario finale per ottenere un attestato di partecipazione e crediti formativi. Inoltre, il progetto offre la possibilità di organizzare incontri con esperti di mobilità elettrica per approfondire i temi della transizione energetica.

Un contest creativo per coinvolgere gli studenti

E-MOBILITY@SCHOOL prevede anche un contest creativo che invita le classi a realizzare un elaborato artistico sul tema "La tua idea di energia e di mobilità sostenibile". I tre progetti migliori saranno trasformati in opere murali da street artist professionisti, che decoreranno le stazioni di ricarica Ewiva in varie località italiane. Le classi vincitrici riceveranno anche un voucher per l’acquisto di prodotti tecnologici o didattici.

Giovani protagonisti del cambiamento

"Ewiva è nata per accelerare la diffusione della mobilità elettrica in Italia, ed è naturale rivolgersi alle nuove generazioni, che saranno protagoniste di un futuro a zero emissioni – ha dichiarato Daniela Biscarini, CEO di Ewiva –. I giovani devono essere attori consapevoli di questo cambiamento, e il nostro compito è fornire loro gli strumenti per prendere decisioni responsabili, anche nel campo della mobilità".