Serie C, Girone C: Franco Vezzoni squalificato, salterà Foggia-Crotone

- Il Foggia dovrà fare a meno del centrocampista argentino Franco Orlando Vezzoni nella prossima sfida di campionato contro il Crotone, in programma sabato 30 novembre alle ore 15 allo stadio "Zaccheria". Vezzoni, 23 anni, è stato squalificato dopo l’espulsione rimediata domenica 24 novembre nella vittoria esterna dei pugliesi per 2-1 contro la Turris, match valido per la sedicesima giornata del Girone C di Serie C.Il giocatore è stato allontanato dal campo al 38’ del secondo tempo per doppia ammonizione, una sanzione che lo esclude dalla delicata sfida contro i calabresi. Vezzoni, in questa stagione, ha disputato 15 partite con la maglia del Foggia, confermandosi una pedina importante nello scacchiere di Luciano Zauri.Cresciuto nelle giovanili dell’Inter, Vezzoni ha accumulato esperienza con l’Inter Primavera, l’Inter Under 19, Under 18 e Under 17, oltre ad aver vestito la maglia della Pro Patria e quella dell’Atalaya in Argentina.Nonostante l’assenza del centrocampista, l’allenatore Zauri potrà contare sull’apporto di attaccanti come Jacopo Murano e Vincenzo Millico, chiamati a trascinare la squadra verso una vittoria fondamentale per avvicinare la zona playoff.Il Foggia, attualmente in cerca di continuità, punta a sfruttare il fattore campo per fermare il Crotone e rilanciare le proprie ambizioni in classifica. La sfida di sabato si preannuncia cruciale per i rossoneri, determinati a consolidare il loro percorso in campionato.